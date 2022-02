Hatha-Yoga mit vielen heilsamen und effektiven Wirkungen in Verbindung mit ganzheitlicher Körpertherapie

Yoga und Körpertherapie verhelfen nachhaltig zu einem gesteigerten Lebensgefühl und bringen Körper Geist und Seele in Balance.

Gehören Sie auch zu den Menschen, die sich viel zu oft gestresst oder überlastet fühlen? Die regelmäßige Teilnahme an einem Yogakurs oder einem Yogaworkshop kann dabei wirkungsvoll Abhilfe schaffen. Sie sind körperlich und/oder geistig verspannt, überanstrengt, „eingerostet“ oder aus Ihrer inneren Mitte gefallen? Möchten Sie Ihre Fitness, Lebensenergie und Vitalität wachsen lassen?

Sie finden in einem Yogakurs den Zugang zu einer gesteigerten Lebensfreude, einer so wohltuenden Flexibilität, einem intensiven Körper/Geist-BewusstSein und vor allem zu sich selbst.

Der Hatha Yoga gründet auf 5 Säulen: Asanas (Körperstellungen), Pranayama (Atemübungen, Meditation, Tiefenentspannung und gesunde Lebensweise.

Es werden alle Muskeln, Gelenke, Fascien etc.gekräftigt, gedehnt, mobilisiert, angeregt und in Balance gebracht. Die Funktionen von Nervensystem, Herz-Kreislaufsystem, Hormonsystem, Atemsystem, Urogenitalsystem,Verdauungssystem werden gesteigert und kommen in einen ausgeglichenen Zustand.

Durch meditative und entspannende Elemente werden die Gedanken im Geiste wesentlich ruhiger, was zu einer inneren Ausgeglichenheit und einer mentalen Stärkung führt.

Yoga ist also ein ganzheitliches, sehr altes Übungssystem, das sich in Indien in Jahrtausenden entwickelt und bewährt hat.

Als sinnvolle Ergänzung zu der aktiven Yogapraxis bieten sich Klassische Massagen, Manuelle Therapie oder Fussreflexzonenmassagen an. Die Klassische Massage, oder die »Kunst der Berührung«, wie sie auch genannt wird, gehört zu den Behandlungsformen, mit denen dem Menschen Vitalität und Kraft zurückgegeben wird. Sie ist eine manuelle, äußerliche Behandlung, um die Harmonie des Organismus durch regulierende Techniken der Berührung zu erhalten oder wiederherzustellen.

Manuelle Therapie bedeutet wörtlich »Heilbehandlung mit den Händen«. In diesem Sinne existiert sie wohl schon mindestens seit der Antike, auch im alten China waren spezielle Handgriffe bekannt, mit denen Rückenleiden behandelt wurden.

Die Reflexzonentherapie am Fuß (Fussreflexzonenmassage) wird von vielen Patienten mit zunehmendem Interesse gewünscht und auch in Anspruch genommen, da sie sehr erfolgreich eingesetzt werden kann. Unabhängige Studien, z.B. der Universitäten Jena und Innsbruck, haben die Wirksamkeit stichhaltig nachgewiesen.

Seit jeher erkannten die Philosophen, dass die Informationen des Teiles im Ganzen sind und das Ganze im Teil enthalten ist. Über die Formenähnlichkeit zwischen dem aufrecht stehenden Fuß und einem sitzenden Menschen erhält man ebenfalls einen Einblick zum Verständnis der Methode.

So ist nachvollziehbar, dass alle Systeme des Körpers auf den Fuß übertragbar sind und dort auch behandelt werden können. Darüber hinaus beschränkt sich diese Reflex­zonen­therapie aber nicht nur auf Wirkungen in körperlicher Hinsicht, sondern bezieht den ganzen Menschen in seiner Gesamtheit mit ein. Man bezeichnet sie deswegen auch als Ordnungstherapie.

