Marie-Christine Ostermann von Rullko zu Gast bei Kontora-Insights

„Kontora Insights“, der Podcast von Kontora Family Office, zeigt Unternehmertum in all seinen Facetten. Dabei kommen unterschiedlichste Persönlichkeiten zu Wort, die Verantwortung für Unternehmen tragen.

In der zweiten Folge trifft Patrick Maurenbrecher, Geschäftsführer von Kontora, auf Marie-Christine Ostermann, die im westfälischen Hamm den Lebensmittelgroßhändler Rullko führt. Rullko legt einen Schwerpunkt auf die Belieferung des Gesundheitssektors, zu den Kunden zählen Krankenhäuser, Altenheime und Reha-Einrichtungen. Das Gespräch ist ab sofort unter www.kontora.com/insights/podcasts sowie über Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts und Deezer abrufbar.

Gezielte Vorbereitung

Im Gespräch am Rullko-Unternehmenssitz schlägt Ostermann einen Bogen von ihrer Jugend bis zum heutigen Tag. Wie hat ihr Vater reagiert, als sie mit 14 Jahren Interesse an der Unternehmensnachfolge bekundete? Und wie erlebte sie die spätere Zusammenarbeit? Ganze elf Jahre teilten sich Vater und Tochter die Geschäftsführer, ehe sich der Seniorchef zu seinem 70. Geburtstag zurückzog. Ostermann beschreibt, wie sie sich ganz gezielt auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet hat und warum sie nach ihrem Einstieg in die Geschäftsführung erstmal im Kühlhaus tätig war.

Weiteres Thema ist der Lebensmittelgroßhandel, eine Branche, die in Deutschland von wenigen Großunternehmen dominiert wird. Ostermann berichtet, wie es Mittelstandsunternehmen mit vereinter Kraft gelingt, im Preiswettbewerb zu bestehen. Und sie erzählt, warum persönlicher Kontakt zu Kunden ein entscheidendes Kriterium für den Geschäftserfolg ist – gerade bei einem Traditionsunternehmen mit fast 100-jähriger Geschichte.

Gründer*innen gesucht

Netzwerke spielen in Ostermanns Leben ohnehin eine große Rolle. So stand die Unternehmerin etwa mehrere Jahre an der Spitze des Verbands „Junge Unternehmer“. Immer wieder ergreift sie öffentlich das Wort, um sich für die Belange ihres Berufsstands einzusetzen. Und sie will die Leidenschaft für Unternehmertum weitergeben: Als Mitgründerin der Initiative Startup Teens spricht sie den unternehmerischen Nachwuchs an. Das Angebot umfasst Lehrvideos, die Schüler*innen mit allen Themen vertraut machen, die für das Gründen relevant sind. Zudem unterstützen über 100 Mentor*innen bei der Umsetzung von Ideen. „Wir brauchen junge Menschen, die bereit sind zu gründen, damit dieses Land wettbewerbsfähig bleibt“, sagt Ostermann.

„Kontora Insights“ ist eine Produktion von Kontora Family Office. Ziel des Podcasts ist es, die Vielfalt von Unternehmertum aufzuzeigen und aktuelle unternehmerische Herausforderungen zu diskutieren. Das Gespräch mit Marie-Christine Ostermann gibt es als Video auf www.kontora.com/insights/podcasts sowie als Audio überall dort, wo es Podcasts gibt. Hier sind auch alle weiteren Folgen verfügbar: Zu den bisherigen Gästen zählen Patrick Adenauer (Bauwens), Jürgen Heraeus (Heraeus) und Felix Kroschke (Kroschke Gruppe).

Kontora – Wir verstehen Vermögen.

Kontora ist ein führendes unabhängiges Family Office für besondere Vermögen.

Kontakt

Kontora Family Office GmbH

Dr. Patrick Maurenbrecher

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

+49 (0) 40 3290 888-0

+49 (0) 40 3290 888-60

contact@kontora.com

https://www.kontora.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.