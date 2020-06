Presseinformation zu den neuen Testa Sätteln Serie IV

Bei den Apnea-College Experiencedays 2020 wird vom 24. bis 26. Juli 2020 wieder tief getaucht in Deutschlands klarstem See In etwa einem Monat wird wieder tief getaucht in Deutschlands klarstem See, dem Kreidesee Hemmor. Vom 24. bis 26. Juli 2020 ruft das Apnea-College International die internationale Freediving-Community zu den Experiencedays 2020 an den See. Auch wenn die Experiencedays in diesem Jahr erst zum dritten Mal...