„Power on!“: Interlutions und FAZUA schalten Online ein paar Gänge hoch

Digitale Leadagentur bringt kompletten Frontend-Relaunch in Bestzeit auf die Strecke

Köln/Berlin/Hamburg/Frankfurt, 15.09.2021 – Schnellstart: Mit seinen innovativen und kompakten Antriebssystemen, die die Herstellung von leichten und ästhetisch schönen E-Bikes ermöglichen, hat sich FAZUA in kürzester Zeit als feste Größe auf dem europäischen Fahrradmarkt etabliert. In Zusammenarbeit mit über 40 namhaften Radherstellern sind die Produkte des Münchener Unternehmens bereits in zahlreichen Bike-Modellen verbaut. Diese Vielfalt wird für Kunden ab sofort im Rahmen einer neuen Website auf einen Blick sichtbar. Interlutions übernahm bei diesem Projekt die Frontend-Entwicklung.

„FAZUA ist bayerisch und heißt so viel wie „Fahr los“ oder auch „Mach, dass du weiterkommst“. Diese schwungvolle Energie steckt in allem, was wir anpacken: Seien es unsere Produkte, Projekte oder Kooperationen. Dank der guten Teamleistung aller Partner konnten wir so auch die Neuentwicklung unseres Onlineauftritts in kürzester Zeit realisieren. Unsere Kunden finden nun im Handumdrehen das FAZUA -Rad, das ihrem Anspruch an ein modernes E-Bike auf ganzer Linie entspricht“, so Adrian Scholl, Localization Management bei FAZUA.

Konzept und Design für den Relaunch lieferte Interlutions langjährige Partneragentur Pascher+Heinz. Das Team der digitalen Leadagentur sorgte für die exakte Umsetzung dieser Vorlagen in Codes, die auf Kundenseite schließlich in das hauseigene CMS integriert wurden. In diesem Rahmen entwickelte Interlutions für FAZUA einen kompletten „Prototype Styleguide“, in dem die Umsetzung aller gewünschten Elemente wie zum Beispiel Content-Module und Overlays mit dem jeweiligen Code hinterlegt wurde.

In enger Abstimmung zwischen allen Parteien entstand so eine moderne und dynamische Webseite, die sowohl den Innovationsgeist des Unternehmens als auch die Energie seiner Produkte widerspiegelt und zugleich Nutzern höchsten Bedienkomfort bietet. Voraussichtlich findet diese erfreuliche Zusammenarbeit künftig eine Fortsetzung in der Überarbeitung der FAZUA-App.

„Dieses Projekt war von Beginn an von einer sehr offenen und transparenten Kommunikation geprägt. Das hat einerseits für ein sehr gutes Arbeitsklima gesorgt, andererseits aber auch die Grundlage für einen hohen Qualitätsstandard gelegt. Auf dieser Basis kann FAZUA nun auch Online stetig wachsen. Wir freuen uns, diesen Weg auch künftig begleiten zu dürfen“, so Eric Meurers, CEO der Interlutions GmbH.

Link zur Website: https://fazua.com/de/

Über Interlutions

Die Interlutions GmbH ( www.interlutions.de) ist eine Digitalagentur mit Sitz an den Standorten Köln, Berlin, Hamburg und Frankfurt . Unter Leitung von Eric Meurers und Christian Schmidt liefert das rund 100-köpfige Team ein Full Service-Angebot, das von Strategie und Beratung über Kampagnenentwicklung und -umsetzung bis hin zu Software-Entwicklung und eCommerce-Lösungen reicht und Kunden auf ganzer Bandbreite bei der digitalen Transformation unterstützt. Als Experte für digitale Markenführung arbeitet Interlutions für renommierte Kunden wie Nintendo, Disney, Renault, Nissan und Super RTL. Zu ihrem Portfolio gehört die Entwicklung von Individualsoftware und Websites, wie auch E-Mail-Marketing und Apps.

Firmenkontakt

Interlutions GmbH

Eric Meurers

Neusser Straße 27-29

50670 Köln

+49 (0)221 991 91 – 0

+49 (0)221 991 91 – 99

info@interlutions.de

https://www.interlutions.de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstrasse 14

50674 Koeln

022192428140

info@forvision.de

http://www.forvision.de

Bildquelle: @copyright_Interlutions_Fazua