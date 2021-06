PKW Ankauf Bundesweit – Hier werden Sie Ihren PKW los!

Auto Export verkaufen? Afrika oder Osteuropa?

Der Fahrzeugexport scheint nicht nur eine Alternative zur Entsorgung von Schrott zu sein sondern ist bei einem Auto mit technischen Mängeln ein Gewinnbringendes Geschäft für den Fahrzeugverkäufer, denn die Reparaturen im Ausland sind günstiger sind als in Deutschland und Schadstoffklassen werden nicht überall auf der Weltkugel eingehalten.

Nach Osteuropa werden hauptsächlich junge und defekte KFZ verkauft, da hier die Jungs günstiger und effizienter reparieren können sind sie durchaus bereit mehr Geld für ein Fahrzeug mit Schaden zu zahlen, beliebt ist hier der Motorschaden für den Export, Getriebeschaden für den Export, Unfallfahrzeug und Unfallwagen für den Export nach Osten. Nach Afrika hingegen ist Ihr Fahrzeug gefragt gefragt wenn es einfach günstig aber dennoch fahrbereit ist. Es sollte genug Nutzwert mitbringen, denn die Jungs vom Afrikaexport kaufen nur Ihr Fahrzeug wenn es mindestens vier Türen hat. Hier spielt die Schadstoffklasse oder Rost keine große Rolle.

Außerdem ist für den Exportankauf Ihr Firmenfahrzeug mit ausweisbaren Mehrwertsteuern beim Autoexport sehr beliebt, hier werden die Mehrwertsteuer erstattet, und der Käufer holt sich hier einen großen Vorteil der Exportförderung ein. Doch hier müssen einige Kriterien beachtet werden um das Fahrzeug ordnungsgemäß in den Export ausführen zu können. Wir raten Firmen von einem Nettoverkauf direkt ins Ausland ab, überlassen Sie dieses den Profis und verkaufen Sie Ihr Fahrzeug in diesem Falle an Zwischenhändler inklusive der Mehrwertsteuer die sich mit dem Autoexport auskennen.

Bei Auto Export Händlern werden viele Kriterien beachtet. Der Fahrzeugexport ist nicht ein großer Müllhaufen, so wie einig sich das vorstellen, wo man einfach jeden Auto rein verkaufen kann. Nicht jedes Fahrzeug ist für den Fahrzeugexport geeignet. Es macht wenig Sinn ein junges Fahrzeug ohne Mängel in den Export zu verkaufen, da sehr wahrscheinlich in diesem Falle die Vermarktung in Deutschland mehr Geld bringt als im Ausland. Zudem kommt das auch viele andere Länder nun nachziehen und in vielen Ländern auch nur noch ab Euro5 oder gar Euro6 Schadstoffnorm importiert werden kann. In einige Länder auch in Afrika konnte man noch nie Diesel importieren. Es sind viele Länderspezifische Details, wo nur Profis mit Erfahrung vom Fahrzeugexport durchblicken.

Das sind grundliegende Faktoren, bei dem im Auto-Export mehr Geld als in Deutschland erzielt werden kann. Doch es gibt KFZ die auch im Fahrzeugexport kein Geld mehr bringen, anders wiederum welche die aufgrund Farbe oder Nutzen überraschend viel mehr Geld im Fahrzeugexport erzielen, das sind Details die für jedes Fahrzeug und Land individuell sind. Anders als beim normalen Fahrzeugverkauf sollte jeder der ein Fahrzeug ins Ausland bzw. in den Autoexport verkaufen möchte sein Fahrzeug an professionelle Zwischenhändler verkaufen, da eine Überführung zum Beispiel nach Afrika oder Russland für einen privat Mann sich als fast unmöglich darstellt. Zudem kommt das Know how eines Fahrzeugverkaufs ins Ausland, denn es müssen Begleitpapiere erstellt werden, die für die Ausfuhr zwingend benötigt benötigt werden.

Mit unseren Experten für den Fahrzeugexport von Wir-kaufen-alle-KFZ.de speziell für den Ankauf von Export sind wir der ideale Ankaufspartner für Ihr Fahrzeug. Verkaufen Sie ganz bequem von zuhause aus Ihr Fahrzeug an den Fahrzeugexportprofis. Auf diese Art kriegt jeder eine faire Chance sein Fahrzeug ins Ausland verkaufen zu können.

Ihre Preisanfrage für Ihr Fahrzeug ist völlig kostenlos und unverbindlich. Sie gehen keinerlei Risiko ein. Sie können auf diesem Wege den Auto ganz bequem für mehr Geld los werden.

Zusammenfassung:

Wer sein Auto in den Export verkaufen möchte hat mit wir-kaufen-alle-kfz den direkten Draht zum Autoexport. Lassen Sie kostenlos Ihr Auto bewerten und verkaufen Sie es sofort ohne großen Aufwand. Wir holen Ihr Fahrzeug kostenlos bei Ihnen Zuhause ab, egal wo in Deutschland, denn unser Autoankauf Dienst ist Deutschlandweit für Sie unterwegs!

