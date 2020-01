PHANTEKS-Neuheiten von der CES 2020 – jetzt bei Caseking vorbestellbar!

Berlin, 08.01.2020

PHANTEKS, bekannter Hersteller hochwertiger Premium-Gehäuse, präsentiert auf der CES 2020 in Las Vegas seine neuesten Produktentwicklungen. Das Eclipse P300A ergänzt das bestehende Sortiment um eine Airflow-Version des beliebten Eclipse P300 Einsteiger-Midi-Towers und die Glacier D120 Distro Plate steigert die Auswahl im Wasserkühlungskomponenten-Sortiment des Herstellers. Dieses Jahr hat sich PHANTEKS jedoch noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen: die Evolv Sound Mini Lautsprecher DRGB. Jetzt bei Caseking vorbestellbar.

Evolv Sound Mini Lautsprecher DRGB

Die Phanteks Evolv Sound Mini Lautsprecher DRGB passen perfekt zu den preisgekrönten Evolv X Gehäusen. Die integrierte Beleuchtung harmoniert mit den von Phanteks bekannten Digital-RGB-Farbmustern, während die 6 Watt Audiotreiber in einem kompakten Formfaktor überzeugen. Das kleine und platzsparende Design ist ideal für Gaming und Musikgenuss.

Angeschlossen werden die Lautsprecher per 3,5-mm-Klinkenkabel – die Stromversorgung erfolgt per USB-C. Alle Anschlusskabel werden mitgeliefert. Sowohl die Lautstärke als auch die RGB-Beleuchtung können über integrierte Buttons gesteuert werden.

Eclipse P300A

Klein in der Größe und groß in der Ausstattung, bietet der Phanteks Eclipse P300A hohe Airflow-Performance in einem kompakten ATX-Gehäuse. Dank des ultra-feinen Meshs ist die Belüftung auf höchstem Niveau und gleichzeitig wird das Eindringen von Staub in das System verhindert. Gleichzeitig kann die Hardware durch das Hartglas-Seitenteil bestaunt werden. Durch die Kompatibilität mit Standard-Hardware ist die Installation intuitiv und benutzerfreundlich. Das Eclipse P300A bietet Qualität und hohen Airflow zu einem außergewöhnlichen Preis.

Glacier D120 Distro Plate

Die Glacier D120 ist eine universelle Distributionsplatte, die für beeindruckende Kühlkreisläufe entwickelt wurde und für Gehäuse mit einem 120-mm-Lüfterplatz geeignet ist. Dedizierte Ein- und Auslassanschlüsse für die CPU erleichtern die Planung von Wasserkreisläufen, während die Belüftungsöffnungen einen Luftstrom über die kritischen Komponenten des Mainboards ermöglichen. Ein separater Einfüll-Port hilft dabei, den Wasserkühlungskreislauf mühelos zu entlüften. Mit der integrierten Digital-RGB-Beleuchtung und der integrierten Spiegelrückwand bietet das D120 eine überzeugende Ästhetik für das gesamte Setup.

Preise

Phanteks Evolv Sound Mini – 29,90 EUR

Phanteks Eclipse P300A – 54,90 EUR

Phanteks D120 Distribution Plate – 74,90 EUR

Weitere Informationen

https://www.caseking.de/phanteks-ces2020

