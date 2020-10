PetCrew® öffnet die Pfo(r)ten

Euer Shop für nachhaltige Hundeprodukte mit Herz

Am 1. Oktober 2020 ist es soweit: Liebevolle Hundehalter bekommen eine neue Adresse für nachhaltige Hundeprodukte, die höchste Qualitätsstandards, Umweltbewusstsein und Ästhetik vereinen. Zum Start von PetCrew(R) verpflichtet sich das Team, 5 % des monatlichen Gewinns an gemeinnützige Einrichtungen für Tiere zu spenden.

Angesagte, von Hand gewählte Marken aus aller Welt – die die Philosophie von PetCrew(R) teilen

Im Online Shop finden Hundehalter eine breite Auswahl von praktischen Accessoires, Hunde-Möbeln, Futter und Nahrungsergänzungsmitteln. Dafür wurden enge Kooperationspartnerschaften mit zuvor nach strikten Kriterien ausgewählten Händlern geschlossen, welche die Werte von PetCrew(R) teilen: Ein großer Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, beste Qualität und ein feines Gespür für Ästhetik.

Das Sortiment von PetCrew(R) beweist, dass “Öko” weder langweilig noch altbacken und auch nicht kostspielig sein muss. Dafür wurden Produkte von namhaften Marken aufgenommen, beispielsweise Napani, Dogs in the City, DogBar und Buddys. Des Weiteren handelt es sich bei vielen der Produkte im Sortiment um echte Manufakturware, erdacht und handgefertigt in Deutschland, nicht selten in kleinen Familienbetrieben und/oder von anderen Hundehaltern, die um die Bedürfnisse der liebsten Vierbeiner wissen.

Ein wichtiger Fokus ist die sparsame Verwendung von Ressourcen, welche die Partnerschaften gegenüber Händlern und Zulieferern bestimmt. Viele der Artikel verzichten gänzlich auf Plastik, da wo es zwangsläufig notwendig ist, wird auf Bio-Kunststoff zurückgegriffen. Viele der Produkte im PetCrew(R)-Store bestehen aus recycelten Materialien, einige werden von Menschen mit Behinderung in einer speziell für sie geschaffenen Werkstatt (Buddys) kreiert.

Aus Liebe zum Hund – aber auch gegenüber unserem Planeten, mit einem feinen Gespür für Ästhetik. Zeitlose Accessoires, trendige Hunde-Möbel und feines, erlesenes Futter, das bewusst den Blick auf eine gesunde Ernährung einerseits und andererseits auf eine moralisch korrekte Produktion legt. Unterstrichen wird das durch den Fokus vieler Partner von PetCrew(R), den Fleischanteil im Futter zu reduzieren – was keinesfalls zu Lasten der Ernährung der Vierbeiner geht.

Über PetCrew(R) – sustainable love

PetCrew(R) entstammt den Köpfen von anspruchs- und liebevollen Hundehaltern, die ihre eigenen hohen Standards hinsichtlich Qualität, Verarbeitung, Design und Nachhaltigkeit in die Welt tragen möchten. Die Geschicke des “PetCrew(R) – sustainable love” Shops werden aus Herzogenaurach gelenkt. Auf Instagram ist der Shop hier zu finden Jetzt zum Instagram-Profil!

Direkt zum Online-Shop PetCrew®

Bei PetCrew® kommen Mensch, Hund, faire Handelsbedingungen und Verantwortungsbewusstsein gegenüber unserer Umwelt zusammen: Als Hundehalter wissen wir, wie wichtig anderen Zweibeinern (und deren Vierbeinern) die Qualität, Verarbeitung und Materialwahl verwendeter Produkte ist.

So war die Idee für den PetCrew-Shop geboren, wo alle Artikel höchsten Ansprüchen gerecht werden – und den Fokus auf Nachhaltigkeit ebenso wie auf ein feines Gespür für Ästhetik legen.

Firmenkontakt

Wahrnehmungsgestalter GmbH

Marc-Michael Schoberer

Am Obern Grott 4a

91097 Oberreichenbach

015158539854

marc.schoberer@petcrew.de

https://www.petcrew.de

