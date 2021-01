Personalvermittlung für Fach- und Führungskräfte

Die Personalvermittlung von Tempo-Team bietet vielfältige Entwicklungschancen für Fach- und Führungskräfte in ganz Deutschland, auch in ungewöhnlichen Zeiten wie diesen.

Offenbach, 18. Januar 2021 – Der Name Tempo-Team steht für professionelle Personaldienstleistungen seit über 40 Jahren. Deutschlandweit bringen die Personalexperten Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen. Seinen Kandidaten eröffnet Tempo-Team verschiedenste Entwicklungsmöglichkeiten und einen direkten Zugang zu attraktiven Arbeitgebern und Stellenangeboten. Teilweise sind diese auf dem öffentlichen Stellenmarkt gar nicht ausgeschrieben.

Eine wesentliche Grundlage hierfür ist die gute Vernetzung und große Kundenbasis des Personaldienstleisters. Tempo-Team betreibt rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland. Um die direkte Personalvermittlung kümmert sich – in enger Zusammenarbeit mit den Niederlassungen – eine eigene Business-Unit an drei regionalen Standorten: Deutschland Nord in Hamburg, Deutschland Ost in Dresden sowie Deutschland Süd/Rhein-Main in Gelnhausen nahe Frankfurt.

Die enge persönliche Betreuung ihrer Kandidaten ist den Personalvermittlern von Tempo-Team besonders wichtig: “Wir begleiten Sie als Bewerber auf dem Weg vom ersten Gespräch bis zur Vertragsunterschrift”, erläutert hierzu Vanessa Knopp, Teamleiterin Personalvermittlung Nord-Ost. “Wir bereiten mit Ihnen das Interview oder Assessment beim Unternehmen vor und geben Ihnen wichtige Informationen zum Unternehmen, Ihren Ansprechpartnern sowie der ausgeschriebenen Stelle an die Hand. So erkennen Sie frühzeitig, ob das Stellenangebot Ihren Vorstellungen entspricht und gehen optimal vorbereitet in das Gespräch mit Ihrem neuen Arbeitgeber.”

Wichtig neben den fachlichen Fähigkeiten ist auch, welche Vorstellungen und Wünsche der Bewerber für seine berufliche Zukunft mitbringt. Denn nur, wenn die neue Stelle hierzu passt, wird er sich dauerhaft im neuen Job wohlfühlen und zu einem wertvollen Mitarbeiter werden.

Tempo-Team ist eng mit den Unternehmen in den einzelnen Regionen vernetzt und verfügt über ein gebündeltes Marktwissen in unterschiedlichen Branchen. Hierauf greift der Personaldienstleister bei der Personalvermittlung zurück. Seinen Bewerbern kann er verschiedenste Stellenangebote machen. Individuelle Wünsche, z.B. zum Aufgabenspektrum, zum Unternehmen oder Arbeitsort sowie zu Entwicklungschancen und zur Entlohnung lassen sich oft passgenau im neuen Job abbilden.

Aktuell sind mehr als 250 Stellen in der direkten Personalvermittlung zu besetzen, z.B. für Finance Manager, Bilanzbuchhalter, Finanzbuchhalter und Lohnbuchhalter, Controller, Assistenzen, Sales Manager, Konstrukteure, Maschinenbautechniker, Elektrotechniker, Fertigungstechnologen oder Wirtschaftsingenieure. Eine Bewerbung bei Tempo-Team ist jederzeit möglich, sowohl auf die konkret ausgeschriebenen Stellenanzeigen als auch initiativ.

“Häufig können wir Ihnen direkt Ihren neuen Traumjob anbieten. Doch auch, wenn Sie kein passendes Stellenangebot in unserer Jobbörse finden, oder wenn Sie nicht unbedingt wechseln, sondern erstmal neue Optionen ausloten möchten, bewerben Sie sich gerne bei uns”, lädt Vanessa Knopp interessierte Arbeitnehmer ein. “Wir nehmen Sie in unseren Talent Pool auf und versorgen Sie mit interessanten Stellenangeboten. Vielleicht ist demnächst auch für Sie das Perfect Match dabei.”

Weitere Informationen zur Tempo-Team Personalvermittlung für Bewerber:

https://www.tempo-team.com/personalvermittlung-fuer-bewerber.html

Aktuelle Stellenangebote:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?suchbegriff=&einsatzort=&umkreis=&vertragsart%5B%5D=Personalvermittlung&search_jobs=1

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

