„Persönlichkeitsentwicklung ist Vermögen“

Gordon Geisler zu Gast im #bewohnerfrei-Podcast von Tobias Beck

Im Interview bei Tobias Beck #bewohnerfrei-Podcast der Tobias Beck Academy spricht Gordon Geisler über seinen Weg von der ersten Unternehmensgründung im Alter von 16 Jahren bis heute.

Außerdem berichtet er von seinen ersten Berührungspunkten mit Tobi Beck und der Persönlichkeitsentwicklung und wieso diese für ihn persönlich und bei der Beratung von Unternehmen so wichtig ist.

Dabei appelliert „Vermögen verpflichtet“ und meint dies im Sinne des „Fähig-seins“ als Keimzelle des Unternehmer:innen seins. Im Umkehrschluss argumentiert er, dass viel mehr Menschen Unternehmer:innen sind, sofern Sie Verantwortung übernehmen.

Besonders emotional spricht Gordon über das Übernehmen von Verantwortung im und außerhalb des Unternehmens und weshalb es so viele Dinge besser machen kann.

Dabei beschreibt der die Bedeutung der Organisationsentwicklung als Möglichkeit, das eigene Umfeld aktiv zu gestalten.

“ ‚Motive‘ sind veranlagt, ‚Werte‘ werden im Laufe des Lebens aufgrund der Lebenerfahrungen konstruiert. Dies ist es wichtig, zu verstehen, damit man weiß, was änderbar ist – und was nicht.“, so Gordon Geisler.

Gordon Geisler gründete sein erstes Unternehmen mit 16 Jahren in der 9. Klasse. Mit 19 flog er von der Schule und zog zuhause aus.

Zeitgleich baute er die ersten virtuellen Teams für AOL Bertelsmann in Deutschland auf. Als 19-jähriger war er für 12 Teams und 150 Personen verantwortlich.

Mit 22 Jahren leitete er ein 64-köpfiges Team und baute Vertriebskanäle in der IT-Branche auf. Im Alter von 25 Jahren ließ er die Konzern-Karriere hinter sich, um „sein eigenes Ding“ zu machen.

GORDON GEISLER Zukunfts-DNA begleitet Führungskräfte unter Unternehmer*innen auf dem Weg in eine wirksame Zukunft indem Business und Persönlichkeit wirkungsvoll weiterentwickelt werden.

Die Unternehmensberatung wurde 2004 durch Gordon Geisler gegründet.

Kontakt

GORDON GEISLER Zukunfts-DNA

Gordon Geisler

Fiduciastraße 4

76227 Karlsruhe

0721 335191-0

anfrage@gordongeisler.de

https://www.gordongeisler.de

Bildquelle: @Oliver Hurst, Rastatt