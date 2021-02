PERFEKTES PAIRING BEI FERRAND DEUTSCHLAND GMBH

FERRAND DEUTSCHLAND GmbH lanciert in Kooperation mit Jens Tausch, Cigar & Spirits Consultant, in 2021 ein monatliches Crossover zum Thema Spirituose und Zigarre. Der Spezialist beschäftigt sich seit über 3 Jahrzehnten mit der perfekten Kombination in der Kulinarik. Anfang 2000 definierte er die Begrifflichkeit Crossover in Bezug auf Getränke und Zigarre neu und stellte dieses Format als freier Journalist erstmalig in der deutschsprachigen Medienlandschaft in der Sommerausgabe 2003 des Fachmagazins European Cigar Cult Journal, heute Cigar Journal vor. Seitdem erscheint in dem Magazin auch seine regelmäßige Kolumne Smoky Spirits.

Cerbois XO Armagnac

Nase: Veilchenpastillen, leicht parfümiert, gebackene Pflaume, Schokolade

Geschmack: Nüsse, Persipan, Marille in Schokoladenmantel, Holz, Pflaumenbrand

Abgang: Dezente Aromen von gebrannten Mandeln, etwas Holz

Maria Mancini Edicion Especiale De Gaulle

Gewürzig, süßliche Aromen, erinnert an Lebkuchen, leicht erdig

Crossover

Mit der Robusto explodiert nahezu eine Marzipansüße am Gaumen. Mit zunehmendem Rauchverlauf wird die Begegnung immer würziger und es entsteht eine sehr harmonische Verbindung zwischen den Pflaumennoten und der gewürzigen Aromatik der Zigarre.

Über FERRAND DEUTSCHLAND

Die FERRAND DEUTSCHLAND GmbH ist einer der führenden Importeure für Premium-Spirituosen mit Sitz in Iserlohn und beliefert seit 20 Jahren den Handel mit den bekannten Marken FERRAND Cognac, PLANTATION Rum, CITADELLE Gin in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus inkludiert das Portfolio exklusiv verschiedene Marken wie Armagnac von LAUBADE, Calvados von COQUEREL, Single Malt Einzelfassabfüllungen von HUNTER LAING und Tequila von OCHO.

Die große Leidenschaft von Jens Tausch ist bereits seit Jahren die Sensorik in ihrer kompletten Bandbreite; beginnend mit der Analyse von Parfüm-Düften und der Passion für das Kochen in seiner Jugend, entdeckte er bereits mit 18 Jahren die Vielfalt des schottisches Wasser des Lebens, den Whisky. Daraus entstand eine grundsätzliche Faszination für hochwertige Produkte aus der Welt des Genusses. Die Begegnung mit der Zigarre war also unumgänglich.

Jens Tausch arbeitet unter anderem seit 2003 als freier Redakteur für das Magazin Cigar Journal, ehemals European Cigar Cult Journal. Das bilinguale Magazin für Fine Smoke und Savoir Vivre erscheint Europaweit, in Kanada und den USA.

Aufgrund der grenzüberschreitenden Fachkompetenz wurde Jens Tausch durch den renommierten Whiskygroßhändler Ian MacLeod Destillers Ltd. in eine Expertengruppe berufen, die alljährlich in Broxburn/Schottland den speziellen, streng limitierten Cigar Malt für das jeweilige Jahr auswählte. Zudem leitet Jens Tausch deutschlandweit zahlreiche Seminare und Verkostungen rund um das Thema Spirituosen und Zigarre.

