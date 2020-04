PayNowEatLater spült 300.000€ in leere Restaurant-Kassen

Gemeinnützige Initiative zur Rettung von Gastronomen

Die deutschlandweite Initiative #PayNowEatLater ermöglicht es allen Gastronomen über die Online-Plattform www.paynoweatlater.de Gutscheine zu verkaufen, um den Corona Lockdown finanziell zu überdauern. Die Aktion kommt an: In knapp zwei Wochen wurden bereits Gutscheine im Gesamtwert von über 300.000EUR gekauft. Die Anmeldung ist komplett kostenfrei und alle Erlöse fließen ohne Provisionsabzüge direkt an die teilnehmenden Cafes, Bars und Restaurants.

Cafes räumen ihre Tische weg, Restaurants schließen, Bars bleiben leer: COVID-19 hat die Städte fest im Griff – und das öffentliche Leben deutschlandweit fast zum Stillstand gebracht. Einnahmen bleiben aus, laufende Kosten fallen trotzdem weiterhin an. Das gefährdet zunehmend die Existenz von lokalen Gastronomen und Unternehmern. Vier Hamburger wollen nicht länger dabei zusehen und präsentieren eine smarte Rettungsaktion für Gastronomen und Einzelhändler: die Initiative #PayNowEatLater. Auf ihrer neu gegründeten Plattform www.paynoweatlater.de rufen sie dazu auf, jetzt Gutscheine für Restaurants & Co. zu kaufen und diese einfach nach der Corona-Zeit einzulösen.

#PayNowEatLater – eine Plattform für Restaurants, Gastronomen und Feinkostläden. Die Freunde Malte, Patrick, Niclas und David haben selbst eigene Unternehmen in der Foodwelt und lieben die kulinarische Vielfalt, die schrägen Bars, die gemütlichen Cafes und die kreativen und tollen Einzelhändler in der Stadt. Damit das so bleibt haben sie #PayNowEatLater ins Leben gerufen. Diese gemeinnützige Initiative ermöglicht es, online Gutscheine für Restaurants, Bars und Cafes zu kaufen, um diese finanziell zu unterstützen. Eingelöst werden können die Gutscheine dann “in der Zeit nach Corona”.

Die Erlöse fließen an die jeweiligen Partner, damit sie ihre Mitarbeiter bezahlen und laufende Kosten decken können. Denn es sind vor allem die kleinen Cafes, Restaurants und Bars, die aktuell am meisten unter den Einschränkungen des öffentlichen Lebens leiden.

Für Patrick Kosmala, Mitinitiator der Plattform, ist diese Solidarität mit Deutschlands Gastronomen aktuell ein absolutes Muss: “Wir sehen uns in der Verantwortung, den Menschen, die uns jeden Tag viel Freude bereiten, etwas zurückzugeben und ihnen in einer so schweren Zeit beizustehen.”

Das Team arbeitet mit Hochdruck daran, möglichst schnell möglichst viele Partner ins Boot zu holen, für die online Gutscheine bestellt werden können. Wer ein Restaurant, ein Cafe, eine Bar oder einen lokalen Feinkostladen betreibt, kann sich online kostenlos für die Aktion anmelden. Einfach einen Fragebogen ausfüllen und die individuelle Situation schildern – und natürlich auf den sozialen Kanälen auf #PayNowEatLater aufmerksam machen, damit sich noch mehr Menschen an dieser tollen Initiative beteiligen.

#PayNowEatLater ist ein gemeinnütziges Projekt von Patrick Kosmala, Malte Steiert, Niclas Störmer und David Bernhard, die alle eigene Unternehmen in der Foodwelt gegründet haben. Die Vier lieben die kulinarische Vielfalt, die schrägen Bars, die gemütlichen Cafés und die kreativen und tollen Einzelhändler in unseren Städten.

Gemeinnützige Initiative der Taste Tours UG

Hongkongstraße 5

20457 Hamburg

Kontakt

PayNowEatLater

Patrick Kosmala

Hongkongstraße 5

20457 Hamburg

+49 176 257 499 29

patrick@tastetours.de

https://www.paynoweatlater.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.