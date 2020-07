Paketversand ab 2.40 €

Reutlingen. myStorage erweitert wegen großer Nachfrage die Lagermoeglichkeiten für ihre Kunden Seit 2017 sind sie mit einem Lagercenter in Reutlingen. Sie vermieten temporäre Lagerplätze in einem Selfstorage-Center in der Storlachstraße in Reutlingen. In ihrem "Self-Storage"-Haus bieten sie ihren Kunden Lagerplatz zur Zwischenlagerung privater oder geschäftlicher Dinge. Nun mussten sie schon zum zweiten Mal seit Eröffnung ihre Fläche in Reutlingen erweitern. Gerade in Zeiten einer Pandemie,...