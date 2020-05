Ostertag DeTeWe führt Büros im Rheinland zusammen

Gemeinsamer Standort für geballte Kompetenz

Die Ostertag DeTeWe bündelt die Kompetenzen jetzt auch in Nordrhein-Westfalen. Die beiden bisherigen regionalen Standorte in Köln und Kaarst werden nun in Düsseldorf-Heerdt am 15.05.2020 zusammengeführt. Am neuen Standort sind auf 1.000 Quadratmetern 60 Mitarbeiter tätig, darunter Teamleiter, Servicetechniker, Spezialisten, Projektmanager und Vertriebsmitarbeiter.

Marcus Hänsel, Sprecher der Geschäftsführung der Ostertag DeTeWe, sagt hierzu: “Unsere neue Niederlassung liegt äußerst verkehrsgünstig. Von hier aus lässt sich ganz Nordrhein-Westfalen hervorragend abdecken, inklusive der für uns so wichtigen Bundesbehörden. Gerade bei dieser Kundengruppe Public sind Sonderlösungen gefragt. Dafür verfügen wir über extra Teams, die sich nur mit diesen, oft komplexen Themen befassen. Zudem gelten dort besonders hohe Sicherheitsstandards, die wir entsprechend erfüllen.”

Schrittweise führt Ostertag DeTeWe ihre regionalen Standorte zusammen, so wie bereits mit Offenbach im Rhein-Main-Gebiet. Die Neuorganisation folgt auf die 2019 abgeschlossene Verschmelzung der Ostertag-Unternehmen und DeTeWe Communications. Hänsel weiter: “Mit dem Zusammenzug wollen wir Synergieeffekte erschließen, Prozesse bündeln und das Zusammenwachsen der Teams unterstützen. An nur noch einem Standort in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland konzentrieren wir die Stärken, Schwerpunkte und alle wichtigen Abteilungen. Den Kunden unserer NRW-Projekte können wir so einen noch hochwertigeren Service bieten. Wir sind jetzt besser handlungsfähig – und vor allem wird sich die Kommunikation verbessern: Es gibt weniger Streuverlust, effizienteren Wissenstransfer, eine reibungslosere Abstimmung und im Ergebnis zügigere Entscheidungen.”

Die Adresse des neuen Standortes lautet: Schiessstraße 61 in 40549 Düsseldorf-Heerdt.

Weitere Informationen unter: https://www.ostertagdetewe.de/

—

Über Ostertag DeTeWe:

Die Ostertag DeTeWe GmbH ist Marktführer für ITK-Lösungen und Systemintegration in Deutschland. Sie plant, realisiert und betreibt individuelle und strategisch relevante Kommunikationslösungen für Unternehmen.

Neben dem Hauptsitz in Walddorfhäslach bei Stuttgart sind die rund 500 Mitarbeiter an 14 weiteren Standorten in ganz Deutschland tätig – und können so innerhalb kürzester Zeit bei jedem Geschäftspartner durch einen bundesweit flächendeckenden Service “on site” aktiv werden. Kunden der Ostertag DeTeWe erhalten Netzwerke mit dauerhaftem Mehrwert, ganzheitliche Lösungen zur Prozessoptimierung und erstklassigen Service. Schließlich ist Ostertag DeTeWe herstellerunabhängig, bietet als Eigenentwicklung eine Cloud “Made in Germany”, Managed Services, Carrier und Provider Service sowie Unified Communications & Collaboration (UCC).

Im Jahr 2018 haben beide Systemintegratoren (Ostertag-Unternehmen und DeTeWe Communications) ihre Kompetenzen gebündelt, sind im September 2019 verschmolzen und haben sich so zum besten und innovativsten ITK Anbieter entwickelt. Zu den Kunden gehören Ströer, RTL, Antenne Bayern, die Regio Kliniken (Sana) und das Bayrische Rote Kreuz.

.

Kontakt

Bettertrust GmbH für Ostertag DeTeWe

Allan Grap

Luisenstr. 40

10117 Berlin

0049 30340601080

a.grap@bettertrust.de

https://www.bettertrust.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.