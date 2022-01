Orts-App mit neuer persönlicher Sofort-Hilfe-Funktion

Die Redaktion von „Augusta Presse“ hat nun begleitend zu ihrer „kompakt“-Reihe eine neue Hilfefunktion in ihrer App verankert.

Oft ist die Suche nach bestimmten Dingen schwierig. Man sucht einen Arzt, einen Handwerker oder hat eine Anfrage zu Öffnungszeiten oder benötigt einen bestimmten Verein.

Die Redaktion von „Augusta Presse“ hat nun begleitend zu ihrer „kompakt“-Reihe hier eine neue übersichtliche Hilfefunktion in ihrer App verankert. Mit dem Sofort-Hilfe-Service kann man unter „Hilfe benötigt?“ super-einfach Anfragen jeder Art stellen. Hier hilft man gern weiter, gibt Auskünfte und bemüht sich, die Anfragen zu klären. In der Regel werden tagsüber die Anfragen in wenigen Minuten beantwortet.

Die Anfragen sind extrem vielseitig: So ging es um Kfz-Werkstatt-Reparatur am Abend oder eine Anfrage zu einem Brautmodengeschäft ebenso wie Gesundheitsanfragen für Krankentransport oder Zahnarzt am Wochenende. Auch Sonderauskünfte zu Stellplätzen von Glasbehältern oder einer kaputten Straßenlaterne sind ebenfalls schnell gelöst worden.

Derzeit gibt es für folgende Orte die App mit der dazugehörigen Funktion: Ahrensfelde, Berlin-Buch, Berlin-Karow, Berlin-Rahnsdorf, Bernau, Blankenfelde-Mahlow, Brieselang, Erkner, Falkensee, Hohen Neuendorf, Kleinmachnow, Königs Wusterhausen, Schenkenländchen, Wandlitz, Werder, Wildau und Zeuthen.

Die beliebte App kann man kostenlos für alle gängigen Smartphones und Tablets laden. Die App wird ständig aktualisiert.

Über diese Seite kann man die App ebenfalls finden: www.Augusta-Presse.de

Zusätzlich gibt es ganz neu die Rubrik „Aktuelles & Öffentliches“ sowie „Angebote & Aktionen“. Ein Blick lohnt sich also immer.

Zudem ist das Redaktionsteam per Telefon, per E-Mail oder über das Kontaktformular der Internet-Seite erreichbar. Schnelle Rückmeldung ist grundsätzlich garantiert.

Augusta Presse

Tel. 0 30/6 92 02 10 51

E-Mail: info@augusta-presse.de

