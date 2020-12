Online-Kiesgrube mit Lieferservice für Kies, Splits & Steine

Über 250 Steinarten mit kostenlosem Lieferservice bei Schotterberg

In einem großen Sortiment aus mehr als 250 Steinarten finden Sie für jedes Projekt die passenden Steine, Kies und Splitt für Einfahrten oder Gartenwege, besondere und extravagante Steine für den Steingarten, sowie Pflaster- und Mauersteine sind Beispiele für das vielseitige Portfolio.

Steine bei Schotterberg: Auswahl und Serviceleistungen im Fokus

Schotter, Splitt und Kies gibt es in unterschiedlichen Körnungen und damit für jeden Anspruch. Bei Schotterberg gibt es keinen Mindestbestellwert, so dass große und kleine Lieferungen nach Kundenwunsch erfolgen und immer ohne Versandkosten zugestellt werden. Bis zu 1.000 Kilogramm gleichartiger oder verschiedener Steine sind in einer Fuhre frei Haus lieferbar und treffen innerhalb von 7 Tagen beim Kunden ein. Die Material- und Servicequalität ist ein Kundenvorteil, den sich Bauherren und Dekorateure mit ihrem Einkauf in der Online-Kiesgrube sichern. Hochwertige, robuste Steine in herausragender Materialqualität sorgen für ein gelungenes Bauprojekt im gewünschten Design. Neben der vielseitigen Auswahl an Steinen für die Einfahrts-, Wege- und Hofgestaltung gibt es ein riesiges Portfolio an exklusiven Ausführungen wie Gabionensteine und Splitt aus farbigem Glas.

Der Phantasie und der Umsetzung kreativer Ideen mit Steinen sind durch das Sortiment bei keine Grenzen gesteckt. Die Online-Kiesgrube bietet Vielfalt und Qualität zu fairen Preisen, bei denen sich ein Einkauf mit versandkostenfreier Lieferung und Zustellung in maximal einer Woche nach Bestelleingang lohnt.

Einfach, schnell und sicher Steine online bestellen

Steine kaufen war nie einfacher als in der Online-Kiesgrube. Da die Lieferung zum Service von Schotterberg gehört und keine Zusatzkosten erzeugt, bringt die Bestellung gegenüber dem Kauf im Baustoffhandel einige Vorteile. Auch in puncto Auswahl und Designvielfalt zeigt sich das riesige, abwechslungsreiche Sortiment für jeden Anspruch und Bedarf mit Vorzügen. Die Bestellung ist exakt in der gewünschten Menge realisierbar, ohne dass es aufgrund von Verpackungsgrößen zum Kauf einer Über- oder Untermenge kommt. Für die Neugestaltung begehbarer und befahrbarer Weg, sowie für das moderne und persönliche Gartendesign sind Steine in verschiedenen Größen, unterschiedlichen Farben und Ausführungen in kleinen, mittleren und großen Mengen erhältlich. Der Kauf von 1.000 Kilogramm Steinmaterial in Form von Zierkies, Splitt oder Schüttsteinen und Co. wird ebenso schnell und einfach ausgeliefert wie die Bestellung einer kleinen Menge besonderer Glassteine und Edelsplitte.

Schotterberg ist Ihr Ansprechpartner für Steine jeglicher Colour und Körnung. Bei allen Fragen oder bei besonderen Produktwünschen ist das Team erreichbar und hilft dabei, die richtige Wahl zu treffen und mit dem Kauf in der Online-Kiesgrube den Grundstein für ein gelungenes Projekt zu legen.

Gestaltungsideen mit Steinen: Beratung in der Online-Kiesgrube

Mit hochwertigen Steinen lassen sich Gärten und Höfe, Einfahrten und Zugangswege optisch hervorheben. In der Farbe und Ausführung der Steine, sowie in der kreativen Akzentuierung beim Gestalten gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Auch Kiesbeete oder Steingärten, die mit Edelsplitt oder Glassteinen aufgewertet werden, erfreuen sich großer Beliebtheit und bieten einen unendlichen Spielraum an Kreativität. Die Experten von Schotterberg beraten gerne und geben Tipps für eine Gestaltung, die den Garten oder das Grundstück in den Fokus stellt und für ein einzigartiges, harmonisches Flair sorgt.

