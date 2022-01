Online-Beratungstage für die Oberstufe im Lietz Internat Schloss Bieberstein

Eltern und ihre Kinder informieren sich online über die verschiedenen Bildungsmöglichkeiten in der Gymnasialen Oberstufe des Lietz Internats Schloss Bieberstein und lernen damit eine Alternative zum staatlichen Schulsystem kennen. Der nächste Termin ist am 12.02.2022.

In einem 15-minütigen persönlichen Austausch können mit der Aufnahmeleiterin Frau Ulrike Meister bzw. mit dem Internats- und Schulleiter Herrn Michael Meister die wichtigsten Fragen angesprochen und direkt Termine für Beratungen vor Ort oder einen weiteren Videocall vereinbart werden. Die persönlichen Online-Beratungstermine sehen eine Gesprächsdauer von ca. 15 min vor, jeweils zwischen 14:00 und 15:30 Uhr.

Terminauswahl:

12.02.2022 – 05.03.2022 – 02.04.2022 – 30.04.2022 – 14.05.2022 – 11.06.2022 oder 09.07.2022

Hier geht´s zur Anmeldung: Online-Beratungstage

Spätestens einen Tag vor dem Wunschtermin wird per E-Mail ein Link für den Videocall mit dem genauen Zeitfenster zugesandt.

Den Campus vorab online kennenlernen

Ein virtueller 360-Grad-Rundgang bietet Einblick in Klassenräume, Schülerzimmer, Sporthalle, Töpferei, Goldschmiede sowie weitere Räumlichkeiten der Hermann-Lietz-Schule Schloss Bieberstein. Interessierte Schülerinnen und Schüler können so das Oberstufeninternat im Vorfeld bereits online erkunden.

Unverbindlich Internatsluft schnuppern

Die Summerschool „Fit für die Oberstufe – mit Lietz!“ ist ein 14-tägiges Bildungsprogramm mit tollen Freizeitmöglichkeiten für Schüler*innen von 14-17 Jahren. Die Summerschool findet im Lietz Internat Schloss Bieberstein vom 30. Juli bis 13. August 2022 statt. Schwerpunkte sind unter anderem das Auffüllen von Wissenslücken für einen guten Einstieg in die Oberstufe. Kombiniert wird das Ferienprogramm mit tollen abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten im Biosphärenreservat Rhön.

Das Sekretariat und die Aufnahmeleitung stehen auch im Vorfeld der Online-Beratungstage für detaillierte Informationen zur Verfügung.

Kontakt:

Jutta Baus

Sekretariat

Fon: +49 6657 79-0

Mail: bieberstein@lietz-schule.de

Das Lietz Internat Schloss Bieberstein bei Fulda im Naturpark Hessische Rhön – mitten in Deutschland – ist ein Oberstufengymnasium mit Einführungsphase, alternativ E-International, Qualifikationsphase und staatlich anerkanntem Abitur (Klassen 10 – 13). Schwerpunkte sind Wirtschaftswissenschaften, E-Learning und Sport. Einmalig in Deutschland ist die internationale E-Phase E-International, bei der die Schüler in Begleitung eines Coach das erste Schulhalbjahr weltweit unterwegs sind. Durch die einzigartige Kombination der verschiedenen Projekte mit dem Unterricht via E-Learning versäumen die Schülerinnen und Schüler während des 6-monatigen Auslandsaufenthaltes keine Schulzeit und können am Ende der E-International ihren Weg zum Abitur fortsetzen.

