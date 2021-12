Ökostromanbieter eprimo verzeichnet „höchste Kundenverbundenheit“

– Zum zweiten Mal in Folge Platz 1 bei den Ökostromanbietern

– 1.070 Unternehmen aus 80 Branchen auf dem Prüfstand

Neu-Isenburg, 7. Dezember 2021. Wenn Kunden so zufrieden sind, dass sie sich ihrem Anbieter emotional verbunden fühlen, ist das die höchste Stufe der Kundenzufriedenheit. Die Süddeutsche Zeitung hat in Kooperation mit den Ranking-Experten von ServiceValue zum zweiten Mal ermittelt, bei welchen Unternehmen die Kundenverbundenheit besonders hoch ist (Süddeutsche Zeitung vom 24.11.2021). In der Branche „Ökostromanbieter“ zeigen die Kunden wie schon 2020 die „höchste Verbundenheit“ mit ihrem grünen Energiediscounter eprimo.

Die Studie der Süddeutschen Zeitung zur Kundenverbundenheit umfasst 1.070 Unternehmen aus 80 Branchen. Basis der Untersuchung war eine repräsentative Online-Kundenbefragung mit der konkreten Fragestellung, ob und wie stark sich die Teilnehmer einem Unternehmen emotional verbunden fühlen. „Dass die eprimo-Kunden sich ihrem Anbieter von grüner Energie so stark verbunden fühlen, ist ein großes Lob und gleichzeitig ein weiterer Ansporn für uns, alle Kunden bei ihrer persönlichen Energiewende zu unterstützen“, freut sich Jens Michael Peters, CEO von Deutschlands kundenstärkstem Ökostrom-Versorger.

Die Antwortmöglichkeiten reichten auf einer fünfstufigen Zustimmungsskala von „sehr stark ausgeprägte Kundenverbundenheit“ bis „keine Kundenverbundenheit“. Insgesamt wurden rund 400.000 Kundenurteile ausgewertet. Für jeden Anbieter berechneten die Forscher den Mittelwert der abgegebenen Stimmen und erstellten für jede Branche ein Ranking. Die Branchenbesten wie eprimo werden von der Süddeutschen Zeitung mit dem Prädikat „Höchste Kundenverbundenheit“ ausgezeichnet.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: individuell, einfach und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

