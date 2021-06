NTT DATA und NTT DATA Business Solutions zum 3. Mal unter den Top 5 der IT-Beratungen in Deutschland

Lünendonk-Liste 2021: NTT DATA und NTT DATA Business Solutions behaupten sich im Corona-Jahr als führende IT-Dienstleister

München, 23. Juni 2021 – NTT DATA, ein globaler Marktführer für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, und NTT DATA Business Solutions, einer der weltweit größten SAP-Partner, belegen auf der „Lünendonk Liste 2021“ wie schon in den beiden Vorjahren Platz 5. Der Umsatz stieg 2020 im Vergleich zum Vorjahr in Deutschland von 800 Millionen Euro auf 840 Millionen Euro. Dies entspricht einem Wachstum von fünf Prozent. Die Angaben umfassen die Umsätze aus der NTT DATA Deutschland GmbH und der NTT DATA Business Solutions AG (ehemals itelligence AG).

Wie von Lünendonk & Hossenfelder erwartet, ist die allgemeine Nachfrage nach IT-Dienstleistungen im Corona-Jahr 2020 nicht eingebrochen, liegt jedoch unter dem Niveau des Vorjahres. Die 83 analysierten IT-Dienstleister steigerten 2020 ihre Umsätze in Deutschland um 2,7 Prozent auf ein Gesamtvolumen von 25 Milliarden Euro (2019: 24,3 Mrd. Euro). 2019 betrug das Wachstum noch 3,3 Prozent.

Mario Zillmann, Analyst und Partner bei Lünendonk & Hossenfelder, über die Entwicklung: „Der mit Beginn der Corona-Pandemie einsetzende Digitalisierungsschub generierte viele Aufträge im Bereich der Entwicklung und Umsetzung digitaler und datenbasierter Geschäftsmodelle, IT-Modernisierung sowie die Migration von IT-Anwendungen in die Cloud. Vor allem aber investierten Unternehmen massiv in den Aufbau von Online-Vertriebskanälen, um den Wegfall physischer Absatzwege auszugleichen, wovon einige IT-Dienstleister besonders stark profitieren konnten.“

Stefan Hansen, CEO und Geschäftsführer der NTT DATA in DACH: „Die neuerliche Platzierung unter den Top 5 der IT-Dienstleister in Deutschland und das Wachstum über dem Durchschnitt unterstreichen unsere gute Marktposition. Das spiegelt sich auch in unseren steigenden Mitarbeiterzahlen wider und bestätigt unseren nachhaltigen und langfristigen Wachstumskurs. Gemeinsam mit unseren Kunden beschleunigen wir die digitale Transformation und gestalten die vernetzte Zukunft von morgen.“

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender von NTT DATA Business Solutions AG, ehemals itelligence: „Wir freuen uns als weltweit führender SAP-Partner über die erneute Positionierung von NTT DATA unter den Top 5 der IT-Dienstleister in Deutschland. Mit unserem umfangreichen Industrie- und Branchenwissen sowie SAP-Innovationen unterstützen wir unsere Kunden, insbesondere im Mittelstand, als vertrauensvoller Digitalisierungspartner, ihr Potenzial voll zu entfalten – für ihren langfristigen Erfolg und eine nachhaltige Gesellschaft.“

Die Lünendonk & Hossenfelder GmbH bewertet bereits seit mehr als 20 Jahren die besten deutschen Dienstleistungsunternehmen und veröffentlicht die Ergebnisse in ihrer jährlich erscheinenden Lünendonk-Liste.

Zur vollständigen Liste:

https://www.luenendonk.de/aktuelles/presseinformationen/luenendonk-listen-2021-fuehrende-it-dienstleister-in-deutschland/

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

Deutschland unter de.nttdata.com

Österreich unter at.nttdata.com

Schweiz unter ch.nttdata.com

Pressekontakt für Deutschland, Österreich und Schweiz:

NTT DATA DACH

Cornelia Spitzer, BA

Press Manager DACH

Tel.: +43 664 8847 8903

E-Mail: cornelia.spitzer@nttdata.com

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen.

Als Teil der NTT DATA Gruppe und mit engen Beziehungen zu SAP und anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 11.000 Menschen in 30 Ländern.

Pressekontakt:

Head of Corporate Public Relations

Silvia Dicke

NTT DATA Business Solutions

Königsbreede 1

D-33605 Bielefeld

Tel.: +49 (0) 521 / 9 14 48 – 107

E-Mail: Silvia.Dicke@itelligence.de

Firmenkontakt

NTT DATA DACH

Cornelia Spitzer, BA

Hans-Döllgast-Str. 26

80807 München

Tel.: +43 664 8847 8903

cornelia.spitzer@nttdata.com

https://www.nttdata.com/global/en/

Pressekontakt

Storymaker Agentur für Public Relations GmbH

Gabriela Ölschläger

Derendinger Straße 50

72072 Tübingen

+49 7071 938720

g.oelschlaeger@storymaker.de

http://www.storymaker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.