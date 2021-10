NTT DATA realisiert neue Generation des BMW Online Konfigurators

NTT DATA sorgt für Freude am Konfigurieren

München, 14. Oktober 2021 – NTT DATA, ein globaler Anbieter für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, hat die neue Generation des Online-Konfigurators von BMW umgesetzt. Die Ziele waren eine optimale Nutzererfahrung sowie eine bestmögliche Präsentation der neuen Elektrofahrzeuge. Der Kunde ist mit dem Projekt in vollem Umfang zufrieden: Analysen zeigen, dass die einfachen und klar auswählbaren Elemente die Bedienbarkeit für die Nutzer signifikant verbessert.

Der Online-Konfigurator ist ein Schlüsselelement einer Automobilhersteller-Website. Kunden können ihr Wunschfahrzeug zusammenstellen, kommen dadurch intensiv und interaktiv mit Automobilen in Berührung und die Fahrzeughersteller gewinnen wertvolle Leads. BMW legt dabei Wert auf eine kundenzentrierte und intuitive Bedienung. Der laufende Wandel der Branche in Richtung Elektromobilität, die wachsende Zahl unterschiedlichster Nutzergruppen und die einfacheren Produktstrukturen der neuen Fahrzeuge gaben den Anlass, die nächste Generation des Endkunden-Konfigurators mit NTT DATA gemeinsam auszuarbeiten und umzusetzen.

Ein DevOps-Team von NTT DATA setzte von der Konzeption, über Implementierung und Testung alle Ziele bis zum Go-Live in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden um. Die neueste Version des Endkunden-Konfigurators für Desktop und alle mobilen Endgeräte verbessert das Nutzererlebnis bei der Bedienung und bietet bisher einzigartige Features wie die Anzeige der wichtigsten technischen Werte (z. B. Reichweite und CO2-Ausstoß), die in Echtzeit die Auswirkung ausgewählter Optionen angeben. Die Web-Applikation selbst ist mit modernsten Technologien umgesetzt und vielseitig gestaltbar, um den unterschiedlichen Anforderungen der internationalen Märkte gerecht zu werden.

Optimiertes Nutzererlebnis und Fahrzeugdatenanzeige in Echtzeit

Ein modernes Automobil ist ein komplexes Produkt, bei dem Kunden aus diversen Motoren, Produktlinien, Farben und anderen Ausstattungsmerkmalen wählen können. Bei den neuen Elektrofahrzeugen ist die Auswahl an Motoren deutlich geringer. „Unser Ziel war es, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern. Der erste Schritt war, diese Auswahlmöglichkeiten deutlich klarer darzustellen und die Selektion intuitiv zu gestalten“, sagt Heinz Baier, Head of Industry Automotive NTT DATA DACH. „Daher haben wir eine Schnellauswahl für Modelle wie den BMW iX mit wenigen Motoren umgesetzt und geben mehr verbraucherrelevante Informationen wie etwa zum CO2-Ausstoß.“ Zusätzlich hat jeder Markt die Möglichkeit einen Filter zu aktivieren, der im weiteren Konfigurationsprozess nur die Optionen anzeigt, die zum gewählten Motor und zur Produktlinie passen.

Eine weitere signifikante Änderung ist die Darstellung einiger Fahrzeuge vor einem wirklichkeitsgetreuen Hintergrund, damit der Kunde eine realistische Vorstellung über sein konfiguriertes Fahrzeug gewinnen kann, inklusive Dämmerungsmodus für die Präsentation der Beleuchtungsoptionen. Im Vordergrund des Fahrzeugbildes werden technische Daten, wie Leistung, Beschleunigung (bei Elektrofahrzeugen Reichweite), Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch sowie die CO2-Emission angegeben, wobei sich die Daten bei jeder Konfigurationsänderung in Echtzeit aktualisieren. Dies bietet Stand heute kein anderer Konfigurator.

Ein DevOps Team für alles von Konzeption bis Go-Live

NTT DATA arbeitete an der Aufgabe mit einem gemischten Team aus Entwicklung, Business-Analyse, UI-/UX-Design, Test und Support, verteilt über mehrere Länder Europas. „Unser ambitioniertes Ziel war es, den besten Konfigurator am Markt zu bauen, und das haben wir gemeinsam mit BMW gemeistert“, berichtet Ralf Malter, COO und Geschäftsführer NTT DATA DACH. „Dabei übernahmen wir alle DevOps-Leistungen von der Konzeption, über die Umsetzung bis hin zum Go-Live und technischen Support in einer engen und agilen Zusammenarbeit mit BMW.“

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

