NTT DATA Business Solutions ermöglicht mobile Kalibrierung mit SAP

Neue mobile Cloud-App it.calibration

Bielefeld, 26. August 2021 – Die NTT DATA Business Solutions, einer der weltweit führenden SAP-Partner und IT-Dienstleister für den Mittelstand, präsentiert die neue mobile Cloud-App it.calibration. Mit it.calibration beschleunigen Unternehmen die Abläufe rund um das Kalibrieren von Messgeräten deutlich. Die App lässt sich in SAP ERP sowie in SAP S/4HANA integrieren und mit Tablets als Frontend nutzen.

In der Produktion und in der Forschung müssen alle Messungen so genau wie möglich sein. Viele Unternehmen kalibrieren daher ihre Messgeräte regelmäßig. Die dazugehörige Dokumentation läuft oftmals papierbasiert, und die Ergebnisse werden manuell ins SAP-System übertragen.

NTT DATA Business Solutions hat nun eine Lösung entwickelt, welche die Arbeitsschritte rund um das Dokumentieren der Kalibrierungsprozesse automatisiert. it.calibration ist eine native App für Tablets mit den Betriebssystemen Apple iOS und Android. Über die SAP Business Technology Platform verbindet sich die App mit den Backend-Systemen SAP ERP oder SAP S/4HANA.

Der Aufwand für die Dokumentation sinkt um 60 Prozent

Auf den Tablets lassen sich die Ergebnisse der Validierung von Thermometern, Waagen oder anderen Messgeräten schnell und einfach erfassen und ins SAP-System überspielen. „Papierbasierte Abläufe entfallen dabei völlig“, erklärt Michiel van Lishoud, Consultant für SAP SCM / EAM Life Sciences bei NTT DATA Benelux, Miterfinder und Ideengeber von it.calibration. „Dank der digitalen Erfassung reduziert sich die Vorbereitung und das Dokumentieren der Kalibrierungsvorgänge um rund 60 Prozent. Ein weiterer Vorteil: Hat ein Unternehmen die Prüfergebnisse im SAP-System hinterlegt, kann die Fertigung schnell und einfach feststellen, welche Produktcharge von einer bestimmten Abweichung betroffen ist.“

Das Marktpotential für diese Mobillösung ist enorm: In stark regulierten Branchen wie der Life-Sciences-Industrie, insbesondere im Bereich Pharma, ist das Dokumentieren der Kalibrierungsvorgänge von Messgeräten zwingend vorgeschrieben. Auch bei der Produktion von Lebensmitteln muss die Genauigkeit der verwendeten Messgeräte regelmäßig kontrolliert werden.

Dokumentation im SAP-System erfüllt höchste Standards

Die Abweichungen gegenüber geeichten Prüfgewichten wurde bislang auf Papier erfasst und manuell ins SAP-System übertragen. it.calibration automatisiert diese Dokumentation. „Es gibt nahezu kein produzierendes Unternehmen, in dem keine Messgeräte kalibriert werden“, berichtet Oliver Schöps, Head of Solution Sales Customer Engagement bei NTT DATA Business Solutions. „it.calibration erfüllt die höchsten Standards in einem validierten Umfeld. Aber auch Unternehmen in nicht regulierten Branchen haben einen klaren Gewinn, wenn sie die Stammdaten und die Aufträge für die Kalibrierung in ihrem SAP-System hinterlegen. Erste Interessenten für diese Lösung haben wir bereits aus Deutschland, Kanada und Schweden.“

Ein Live-Webinar erklärt Funktion und Nutzen der App

Im Addstore von NTT DATA Business Solutions und im Apple Store ist it.calibration seit kurzem verfügbar und kann in einer Demoversion kostenlos getestet werden. Einen detaillierten Einblick erhalten Interessenten in einem Live-Webinar am 30. September von 10:00 bis 11:00 Uhr.

Die NTT DATA-Spezialisten Dr. Esther M. N. Dohmann, Head of CoE Quality Management, Senior Consultant QM/MM Managed Services Germany, Kevin Mayer, Innovation Manager / IoT Industrie 4.0 und Oliver Schöps, Head of Solution Sales Customer Engagement, stellen dabei die Funktionen der mobile-App vor und erklären, wie sich damit die Kalibrierung einfacher und schneller dokumentieren lässt.

Entscheider, die das Potenzial von it.calibration kennenlernen wollen, melden sich hier zum Live-Webinar am 30. September an.

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen.

Als Teil der NTT DATA Gruppe und mit engen Beziehungen zu SAP und anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt rund 11.000 Menschen in 30 Ländern.

Kontakt

NTT DATA Business Solutions AG

Silvia Dicke

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

0521 91 44 800

silvia.dicke@nttdata.com

https://nttdata-solutions.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.