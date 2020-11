Nicht mehr ins Schwitzen geraten

Neues Online Portal antitranspirante.de gibt Tipps gegen übermäßiges Schwitzen

Die netfame GmbH mit antitranspirante.de startet ein neues Ratgeber- und Vergleichsportal zum Thema “Antitranspirante gegen starkes Schwitzen”. Dort finden Menschen, die unter starker bis übermäßiger Transpiration leiden, Antitranspirante, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Ein schönes und sicheres Gefühl – für alle

Um in Zukunft nicht mehr so leicht ins Schwitzen zu geraten, muss man das richtige Antitranspirant für sich finden. Das sorgt für das eigene Wohlsein, entlastet jedoch auch das direkte Umfeld, das sich nicht vom Schweißgeruch abgelenkt oder gar belästigt fühlt. Das passende Antitranspirant vermittelt Sicherheit in Sachen Körperhygiene und steigert gleichzeitig das Selbstwertgefühl. Aber nicht nur ist jede Persönlichkeit einzigartig, auch der Körper ist individuell und hat eigene Voraussetzungen, aber auch Ansprüche.

“Antitranspirante.de” vergleicht Produkte, vornehmlich Antitranspirante, die speziell für Menschen entwickelt sind, die viel und häufig schwitzen. Der Service der netfame GmbH vereinfacht den Besuchern der Webseite die Entscheidung zur Wahl des passenden Antitranspirants mit einer verständlichen wie individuellen Online-Kaufberatung. Die Produkttests und Bewertungen basieren auf der Analyse der “Antitranspirante.de” recherchierten und öffentlich zugänglichen Informationen. So können sich Nutzer auf der Plattform beispielsweise darüber informieren, ob Aluminium in Antitranspiranten wirklich so gesundheitsgefährdend ist, wie oft angenommen.

Kenne deinen Feind

Außerdem finden Betroffene wie Interessierte zahlreiche wertvolle Informationen zum Thema “Schwitzen”. Je mehr man über eine Sache weiß, desto eher verliert man auch die Bedenken, sich mit einem womöglich unangenehmen Thema wie der Körperhygiene auseinanderzusetzen. Wer viel schwitzt, ist nicht gleich unhygienisch, hat nicht etwa mehr oder größere Schweißdrüsen. Nein, der Körper ist einfach anders programmiert. Das ist von Geburt an so und häufig erblich bedingt. Die Ursache ist eine Überfunktion des vegetativen Nervensystems, das das Schwitzen kontrolliert.

Der von der netfame GmbH mit antitranspirante.de zur Verfügung gestellte Service ist für die Nutzer kostenfrei.

Die Spezialisierung der netfame GmbH ist die Planung, Gestaltung und der Betrieb von Online Plattformen.

