NEU:Hamburger Schwestern eröffnen neuartigen Online Store. Konzept Hanf:Pflanze für nachhaltiges Wohlbefinden

Pflichtprogramm für Fans ausgewogener Naturprodukte: Die Hamburger Schwestern Carolin Timel und Cornelia Sültmann laden mit ihrem neu eröffneten Onlineshop zu nachhaltigen Produkten aus Hanf ein.

Mit der Kreation von „Konzept Hanf“ schaffen die beiden jungen Frauen eine Plattform für einen fast vergessenen Rohstoff und verleihen ihm ein modernes Gesicht. Dabei setzen die Mütter und Geschäftsfrauen auf ästhetisches Design und präsentieren ausgewählte Kosmetik, Lebensmittel, Bekleidung und Heimtextilien in ruhiger Optik. Der Blog von „Konzept Hanf“ klärt über Hintergründe der Produkte sowie den Rohstoff Hanf auf und gibt ergänzende Informationen zum Thema „Green Lifestyle“. Wer bis zum 12.12.2021 bestellt, erhält 10 Prozent Eröffnungsrabatt und die Lieferung garantiert vor Weihnachten.

Hanf schmeichelt der Haut und kann noch viel mehr. Was genau, das verraten die beiden Hamburgerinnen in leserfreundlichen Häppchen in ihrem Store samt dazugehörigem Blog. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke treibt die beiden Gründerinnen im Alter von 39 und 43 Jahren an, die in der EU hergestellten Produkte zu vermarkten. So sagt Cornelia Sültmann, die als Grafikdesignerin auch für die Optik des „Konzept Hanf“ Shops sorgt: „Die meisten unserer Hanf-Produkte sind vegan und sozial fair hergestellt. Wir freuen uns auf den bewussten Austausch mit unseren Kunden und Raum für Neues.“ Ressourcenschonendes Handeln ist auch Schwester Carolin Timel ein Anliegen, die als Nachhaltigkeitsmanagerin ergänzt: „Was könnte es in dieser Zeit Sinnvolleres geben als einen Onlineshop, der Produkte aus einer der nachhaltigsten Pflanze vertreibt und zusätzlich bei jeder Entscheidung die Auswirkungen auf Mensch, Tier und Natur im Blick hat?“

Konzept Hanf ist ein Online Store für handverlesene nachhaltige Produkte aus Hanf in den Bereichen Mode, Wohnen, Kosmetik und Gesundheit. Der Fokus der Hamburger Gründerinnen liegt auf ästhetischen, hochwertigen und nachhaltigen Produkten. Ihr Shop ist seit dem 28.11.2021 online. Der Warenversand erfolgt klimaneutral.

