Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi “Tod auf Baltrum” von Thorsten Siemens im Klarant Verlag

Im Urlaub auf Baltrum entdecken Hedda Böttcher und ihr Freund Enno Frerichs die Hand einer Leiche im Dünensand – doch dann ist sie verschwunden! Wer war der Tote mit dem Siegelring und wo ist er nun?

Eine unheimliche Atmosphäre prägt den neuen Fall für das sympathische Ermittlerduo auf der schönen Nordseeinsel. Nicht nur, dass eine Leiche zunächst auftaucht und dann spurlos verschwindet, auch die Einwohner erweisen sich als äußerst abweisend. Verbergen sie etwa gemeinsam ein schreckliches Geheimnis?

Zum Inhalt von “Tod auf Baltrum”:

»Ich befürchte, wir haben eine Leiche gefunden.« Ein Spaziergang endet für die ostfriesischen Ermittler Hedda Böttcher und Enno Frerichs mit einem Schock, denn eine leblose Hand ragt aus dem Dünensand. Dabei wollten die beiden auf der Nordseeinsel Baltrum nur einige ruhige Tage verbringen, doch anscheinend gönnt ihnen das Schicksal keinen Urlaub ohne Mordfall mehr.

Hedda und Enno informieren die Inselpolizistin Stina Wemken, aber aufgrund des starken Unwetters kann der Tote nicht sofort geborgen werden. Und am nächsten Tag … ist die Leiche verschwunden! Handelt es sich bei dem Toten wirklich um die Person, auf die der Siegelring an seiner Hand hindeutet? Und wie lässt sich das mit den Aussagen mehrerer Inselbewohner in Einklang bringen, dass das vermeintliche Opfer Baltrum schon vor einiger Zeit den Rücken gekehrt haben soll?

Die Insulaner zeigen indes kein gesteigertes Interesse an der Aufklärung des Falls. Im Gegenteil, Hedda und Enno haben zunehmend das Gefühl, als würde jemand ihre Ermittlungen sabotieren …

Nach den Ostfrieslandkrimis “Tod in Neermoor” (ISBN 978-3-95573-783-2), “Tod auf Langeoog” (ISBN 978-3-95573-863-1), “Tod in Norddeich” (ISBN 978-3-95573-916-4), “Tod in Emden” (ISBN 978-3-95573-973-7), “Tod am Nordseestrand” (ISBN 978-3-96586-054-4), “Tod am Kap Norderney” (ISBN 978-3-96586-143-5), “Tod in Leer” (ISBN 978-3-96586-182-4) und “Tod in Greetsiel” (ISBN 978-3-96586-257-9) ist nun mit “Tod auf Baltrum” (ISBN 978-3-96586-306-4 ) der neunte Band aus der Reihe “Hedda Böttcher ermittelt” erschienen. Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

“Tod auf Baltrum” ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 11,99 Euro erschienen.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B08S38TK4L sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/tod-auf-baltrum-ostfrieslandkrimi-hedda-boettcher-ermittelt_34134639-1.

Der Autor:

Thorsten Siemens lebt mit seiner Frau und beiden Kindern in Sande / Landkreis Friesland. Als gebürtiger Ostfriese (Emden) schreibt der Autor mit Vorliebe spannende Krimis, die sowohl in seiner alten als auch in seiner neuen Heimat spielen. Seine Begeisterung für die Bewohner der ostfriesischen Halbinsel und deren einzigartige Kulissen finden sich in seinen Friesland-Thrillern und Ostfrieslandkrimis wieder. Genau richtig für die Leser, die den ostfriesischen Charme und Lokalkolorit lieben!

