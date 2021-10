Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Rufmord“ von Susanne Ptak im Klarant Verlag

Eine Jugendliche wird erschossen auf dem Friedhof Leer entdeckt! Gelingt es Insa Warnders, herauszufinden, ob das Verbrechen mit Mobbing-Vorwürfen zusammenhängt? Oder ist es etwas ganz anderes?

Im Klarant Verlag erscheint nun mit „Rufmord“ der vierte spannende Ostfrieslandkrimi aus der Serie „Insa Warnders ermittelt“ von Susanne Ptak.

Ein verworrener Mordfall im Zusammenhang mit der Schule ihres Sohnes lässt Insa Warnders an der Aufrichtigkeit ihres eigenen Kindes zweifeln. Warum nimmt ihn der Mord an einer Mitschülerin nicht mit?

Zum Inhalt von „Rufmord“:

Ein tragischer Mord erschüttert Ostfriesland: Die sechzehnjährige Fenja liegt erschossen an einem Friedhof in Leer!

Kommissarin Insa Warnders muss schnell feststellen, dass Fenja leider alles andere als ein Unschuldslamm war. Denn so wie es aussieht, hatte das Mädchen andere Jugendliche aus ihrer Schule im Internet aufs Korn genommen und sich damit einen Haufen Feinde gemacht. Hat sich eines der Mobbingopfer für den Rufmord gerächt? Steckt gar ein verzweifelter Elternteil hinter der Tat? Oder liegen die Motive ganz woanders?

Die Kommissarin hofft, dass die Ermittlungen an Fenjas Schule Licht ins Dunkel bringen. Sorgen bereitet ihr allerdings, dass ihr Sohn Raphael sehr seltsam auf die Nachricht von Fenjas Tod reagiert. Weiß er etwas oder ist er gar in die Sache verstrickt? Spätestens, als sich die Ereignisse überschlagen und Raphael spurlos verschwindet, wird der Fall für Insa Warnders zu einer persönlichen Angelegenheit …

In der Ostfrieslandkrimireihe „Insa Warnders ermittelt“ ist nun nach „Der Giftmord“ (ISBN 978-3-96586-061-2), „Tod eines Loverboys“ (ISBN 978-3-96586-165-7) und „Der Mörder im Ostfriesennerz“ (ISBN 978-3-96586-352-1) mit „Rufmord“ (ISBN 978-3-96586-465-8) der vierte Band von Susanne Ptak erschienen.

Der Kriminalroman von Susanne Ptak kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. „Rufmord“ ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Rufmord“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B09HXN2VNV sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/der-moerder-im-ostfriesennerz-ostfriesenkrimi-insa-warnders_34741749-1.

