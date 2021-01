Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi “Juister Zeuge” von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Eine berühmt-berüchtigte Verbrecherbande, ein Kronzeuge, die Insel Juist als ein Versteck – und dann Schüsse in der Nacht! Das ist die Ausganglage für den neuen Kriminalfall von Witte und Fedder.

Sina Jorritsma macht in ihrem neuen Ostfrieslandkrimi das schöne Töwerland zum Schauplatz der organisierten Kriminalität. Ausgerechnet hier soll ein wichtiger Kronzeuge bis zum Prozess untertauchen. Doch ist Juist ein sicheres Versteck oder wird es zur tödlichen Falle?

Zum Inhalt von “Juister Zeuge”:

Ausgerechnet die idyllische Insel Juist wird als Versteck für einen kriminellen Kronzeugen ausgewählt. In einer Woche soll der Mann in den Zeugenstand eines Frankfurter Gerichts treten und gegen die berühmt-berüchtigte Sottek-Gruppe aussagen. Gibt er sein Insiderwissen preis, verschwinden Theo Sottek und dessen Söhne für viele Jahre hinter Gittern.

Doch ist das abgelegene ostfriesische Eiland wirklich ein sicherer Unterschlupf? Hat der Kronzeuge tatsächlich ab jetzt dem Verbrecherdasein abgeschworen oder führt er etwas im Schilde? Inselkommissarin Antje Fedder hat von Anfang an ein mulmiges Gefühl. Und als sie von Pistolenschüssen und dem Klirren von Glas aus dem Schlaf gerissen wird, weiß sie, dass sie mit ihren Befürchtungen richtig lag …

Die Ostfrieslandkrimireihe “Witte und Fedder ermitteln” von Sina Jorritsma wird nach “Juister Herzen” (ISBN 978-3-95573-912-6), “Juister Düfte” (ISBN 978-3-95573-958-4), “Juister Reiter” (ISBN 978-3-96586-028-5), “Juister Taucher” (ISBN 978-3-96586-089-6), “Juister Düne” (ISBN 978-3-96586-127-5), “Juister Hochzeit”(ISBN 978-3-96586-177-0), “Juister Lüge” (ISBN 978-3-96586-218-0) und “Juister Perlen” (ISBN 978-3-96586-268-5) nun mit “Juister Zeuge” (ISBN 978-3-96586-308-8) fortgeführt.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books, Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden.

“Juister Zeuge” ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B08T9YZZJ1 sowie eine Leseprobe https://www.weltbild.de/artikel/ebook/juister-zeuge-ostfrieslandkrimi-witte-und-fedder-ermitteln_34235260-1.

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

