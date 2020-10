Neuer LTE-Tarif congstar X mit 200 GB für unterwegs und zuhause jetzt buchbar

Disney+ als Zubuchoption bei den congstar Postpaid Tarifen gestartet

Köln, 01.10.2020. Der neue, flexible und leistungsfähige LTE-Tarif congstar X mit 200 GB für unterwegs und zuhause kann ab sofort und unter www.congstar.de/congstar-x gebucht werden. Bei congstar X stehen für monatlich 58,49 Euro (inklusive Mehrwertsteuerrabatt) eine Smartphone-SIM und eine Router-SIM für die stationäre LTE-Nutzung in einem einzigen Vertrag zur Verfügung. Zudem können Kunden der congstar Postpaid-Tarife ab jetzt auch das attraktive Streamingangebot Disney+ mit vielen spannenden Serien und Filmen optional für 5,85 Euro / Monat abonnieren. Bei Buchung bis 31. Dezember gibt es die ersten drei Monate sogar ohne Aufpreis.

congstar X – innovativer LTE-Kombitarif

Bei dem innovativen LTE-Tarif congstar X können die 200 GB Datenvolumen ganz nach persönlichem Bedarf flexibel für die Datennutzung unterwegs sowie das Surfen und Streamen im WLAN zuhause verwendet werden. Die SIM-Karte für den Mobilfunk beinhaltet darüber hinaus eine Allnet und SMS Flat in alle deutschen Netze und EU-Roaming. LTE 50 für die Nutzung des LTE-Netzes mit bis zu 50 Mbit/s ist sowohl unterwegs als auch zu Hause enthalten. Die Router-SIM ist damit gerade für kleinere Haushalte eine leistungsstarke Alternative zum herkömmlichen DSL- oder Kabelanschluss. congstar X ist als Flex- oder Laufzeitvariante buchbar.

congstar X auf einen Blick:

– 200 GB Datenvolumen zur Nutzung mobil und zuhause

– Surfen mit LTE 50 mit bis zu 50 Mbit/s

– Ein Vertrag, ein Datenvolumen, eine Rechnung

– Mobilfunk-SIM-Karte: Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

– Router-SIM-Karte: stationäre LTE-Nutzung im eigenen Surfbereich

– als Flex- oder Laufzeitvariante buchbar

– Preis: 58,49 Euro im Monat

Zwei SIM-Karten – ein Tarif

Neukunden erhalten zwei SIM-Karten – eine für die Nutzung im Smartphone für unterwegs, eine für die Nutzung in einem LTE-Router zuhause. Endgeräte können bei Bedarf zugebucht werden. Bei der Router-SIM-Karte ermöglicht der Tarif die Datennutzung an dem vom Kunden angegebenen Standort und dessen unmittelbaren Umkreis (sogenannter “Surfbereich”) innerhalb Deutschlands. Bei der Bestellung prüft congstar die LTE-Verfügbarkeit an der vom Kunden genannten Adresse. Für die Nutzung ist zudem ein LTE-fähiger Router erforderlich. Hier bietet congstar unter www.congstar.de/festnetz-internet/homespot-wlan-router passende Geräte.

Disney+ als attraktive Zubuchoption

Mit Disney+ als Zubuchoption gibt es ab sofort ein neues Streamingangebot. Neu- und Bestandskunden der Postpaid-Tarife congstar Allnet Flat S, M und L, congstar Youngster M und L sowie congstar Fair Flat können die monatlich kündbare Video Option für 5,85 Euro / Monat im meincongstar Kundencenter und über die congstar App hinzubuchen. Bei Buchung bis 31. Dezember gibt es die ersten drei Monate sogar ohne Aufpreis.

Bei Disney+ steht eine breite Auswahl an Filmen und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic für Tablet, Handy oder Laptop oder auch für viele Smart TV-Geräte zur Verfügung. Das Angebot umfasst neueste Blockbuster, exklusive Disney+ Originals oder Klassiker. Besonderes Highlight von Disney+ ist im Oktober der Start der zweiten Staffel von Star Wars “The Mandalorian”. Damit gibt es bei congstar jetzt mit Disney+ neben der TIDAL Premium ein zweites attraktives Streamingangebot zu Sonderkonditionen.

Unter www.congstar.de gibt es viele weitere Informationen zu congstar und allen Tarifen.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im Oktober 2019 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2019” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2020 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2020 bereits zum neunten Mal in Folge zum “Mobilfunkanbieter des Jahres”. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie in den Telekom Shops und bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Einen Beitrag zum Umweltschutz leistet congstar durch CO2-neutrales Arbeiten am Unternehmensstandort. Seit Juli 2014 ist congstar als Hauptsponsor des FC St. Pauli zurück in der 2. Bundesliga. Damit wird eine gemeinsame Erfolgsgeschichte fortgesetzt, bereits 2007 bis 2009 war congstar Sponsor des FC St. Pauli.

Firmenkontakt

congstar GmbH

Timo Wakulat

Bayenwerft 12-14

50678 Köln

+49 (0) 211 / 960 817 – 82

congstar@navos.eu

https://www.congstar.de

Pressekontakt

navos Public Dialogue Consultants GmbH

Olaf Strubelt

Volmerswerther Str. 41

40221 Düsseldorf

+49 (0) 211 / 960 817 – 82

congstar@navos.eu

http://www.congstar.de/presse