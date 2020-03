Neue Sonderedition des TOPRO Troja 2G: Sommerfeeling mit lavendelfarbenem Rollator

In einer neuen Sonderfarbe präsentiert der Rollatorenhersteller TOPRO seinen beliebten Premiumrollator TOPRO Troja 2G. “Lavendel” heißt die Farbe dieser Saison, sie weckt Assoziationen an blühende Lavendelfelder der Provence. Damit erweitert TOPRO die Farbpalette seiner Rollatoren und bietet Kunden noch mehr Möglichkeiten, die Gehhilfe nach persönlichen Vorlieben, Stil oder der Mode auszuwählen.

TOPRO bringt seit Jahren immer wieder Premiumrollatoren in Sonderfarben heraus. Vor dem diesjährigen lavendelfarbenen gab es beispielsweise den TOPRO Troja 2G in “Capri Blue”, “Rose Sublime” oder Türkis, auch Sondereditionen im BVB-Design oder zur Bundesgartenschau wurden realisiert. Zudem hat sich TOPRO seit Langem von den typischen Rollatorfarben verabschiedet und bietet seither eine große Auswahl schöner modischer oder klassischer Farben bei den Rollatoren an. Aktuell sind neben dem neuen lavendelfarbenen Rollator Gehhilfen in Weiß, Ultramarine, Dunkelgrau, Silber, Capri Blue, Weinrot, Matt Black und Stahlblau verfügbar. Diese sind immer mit farblich passenden Taschen ausgestattet.

“Mit dieser großen außergewöhnlichen Farbpalette und den Sonderfarben möchten wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, auch beim Rollator persönliche Aspekte zu berücksichtigen”, sagt TOPRO-Geschäftsführer Matthias Mekat.

Sommerfeeling für mehr Mobilität

Der lavendelfarbene Rollator weckt Assoziationen an die blühenden Lavendelfelder in der Provence und soll so ein gewisses Sommerfeeling verbreiten. Dieser Rollator ist – so Matthias Mekat – ein echter Hingucker, er wirke modern und fröhlich und motiviere zu Eigenständigkeit und Mobilität.

Der TOPRO Troja 2G in der Farbe “Lavendel” ist ab 1.4. in ausgewählten Fachgeschäften verfügbar und kostet inkl. Rollatortasche und Stockhalter 439 EUR (UVP).

Weitere Informationen und Händlersuche: https://www.topromobility.de/

Die TOPRO GmbH in Fürstenfeldbruck wurde Anfang 2010 als erstes ausländisches Tochterunternehmen der norwegischen Firma TOPRO AS gegründet, um seine hochwertigen Produkte – Rollatoren, Gehwagen und diverse Alltagshilfen – im deutschsprachigen Markt zu platzieren. Inzwischen werden TOPRO Rollatoren in 22 Länder exportiert. TOPROs Rollatoren – insbesondere der TOPRO Troja – sind in Deutschland allerdings bereits seit 2002 bekannt. Der mehrfach ausgezeichnete TOPRO Troja gilt auch als Trendsetter für High-End-Rollatoren in Europa, hat international Rollatorgeschichte geschrieben und den Rollatorenmarkt wesentlich verändert. Denn er ist der erste echte Premiumrollator, der ein neues Marktsegment der Hilfsmittelbranche, den Privatmarkt, erschlossen hat. Und er ist zudem der erste Rollator, der längs gefaltet wird und damit sicher und einfach im Handling ist. Mit dem Outdoor-Rollator TOPRO Olympos, dem Gehwagen TOPRO Taurus und dem 2011 gelaunchten TOPRO Troja 2G hat TOPRO an diese Erfolgsgeschichte angeknüpft. Weitere innovative Produkte sind der doppelt faltbare Reiserollator TOPRO Odysse und der TOPRO Troja Neuro, der speziell für Menschen mit neurologischen Erkrankungen entwickelt wurde. Weitere Informationen: www.topro.de

