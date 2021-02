Neue Saucen: die Revolution geht weiter

Little Lunch bringt zwei neue Lieblinge in die Regale

Little Lunch stellt die verstaubten Suppen-Regale in Deutschlands Supermärkten schon seit einigen Jahren auf den Kopf. Vor einem Jahr hat das Augsburger Unternehmen damit begonnen, nun auch die Saucen-Regale zu revolutionieren. Ganz nach dem Motto “Schmeckt wie hausgemacht – nicht wie gekauft” machen die Bio-Saucen im Glas den “alten Hasen” von Barilla, Mirácoli, Uncle Ben”s & Co. Konkurrenz. Jetzt bringt Little Lunch zwei neue Variationen in die Regale:

Ab sofort verstärken die beiden Lieblingssaucen Mediterranes Gemüse und Süß Sauer das Little Lunch Sortiment. “Nach dem sehr erfolgreichen Start im letzten Jahr, haben wir uns voller Ideen an die Entwicklung neuer Rezepte gemacht. Wir wollen unseren Fans doch stets was Neues bieten! Herausgekommen sind diese zwei Saucen, die wieder wie selbstgekocht schmecken und sicher auch unsere Kunden erfreuen. Mit jetzt sechs leckeren Saucen im Sortiment, die man auf unterschiedlichste Weise zubereiten kann, bringen wir Pep auf den Homeoffice-Teller”, erklärt Daniel Gibisch, Geschäftsführer von Little Lunch.

Urlaub beginnt im Kopf

Sehnsucht nach Meeresrauschen und Sommergeruch? Die beiden Neuen lassen von Urlauben träumen und sind vielseitig einsetzbar. Auf Gemüsebasis und mit vielen mediterranen Kräutern lässt sich die Sauce Mediterranes Gemüse sowohl zu Pasta als auch zu Reis oder Couscous perfekt kombinieren. Die Süß Sauer Sauce ist klassisch asiatisch und zeichnet sich durch ihr exotisches Geschmackserlebnis aus. Ob zu Reis, asiatischen Nudeln oder Frühlingsrollen, die Soße begeistert in jeder Kombination.

Wie alle Little Lunch Produkte sind die neuen Lieblingssaucen 100% Bio, frei von Geschmacksverstärkern und Konservierungsstoffen. Sie sind vegan, schmecken wie hausgemacht und lassen sich sowohl im Topf als auch in der Mikrowelle erwärmen.

Kostprobe gefällig? Ab sofort sind die beiden neuen Saucen im Onlineshop und bei ausgewählten Händlern ab 1,99 Euro (UVP) erhältlich.

DIE NEUEN IM DETAIL

Mediterranes Gemüse

Mit dieser Sauce entführt Little Lunch seine Kunden an die Mittelmeerküste. Mediterrane Kräuter treffen auf Zucchini, Paprika, Zwiebeln und Karotten. Im Gegensatz zu herkömmlichen mediterranen Saucen ist dieser Neuling vollgepackt mit jeder Menge Gemüse und ist eine leckere Alternative zu den klassischen Pasta-Saucen auf Tomatenbasis.

Süß Sauer

Die Geschmacksreise geht weiter ins aufregende Asien. Der leckere Klassiker Süß Sauer wird von Little Lunch neu interpretiert: authentischer Genuss ist das Motto. Japanische Edamame-Bohnen, Ingwer und köstliches Wokgemüse bestehend aus Paprika und Karotten geben den einzigartigen, intensiven Geschmack!

Im Juni 2014 haben Denis und Daniel Gibisch Little Lunch gegründet und die ersten Suppen auf den deutschen Markt gebracht – frisch, überraschend, lecker und voll BIO. Seit Herbst 2015 läuft es richtig rund: Als ambitioniertes Start-up präsentierten sie ihre Idee, mit Suppen die Mittagspause zu revolutionieren, der Jury in “Die Höhle der Löwen”. Zwei Juroren witterten das Geschäft und waren bereit, dem überzeugenden Geschäftsmodell eine kräftige Kapitalspritze zu verabreichen. Mittlerweile ist das Produktsortiment um Bio-Saucen, Bio-Brühe und Bio-Eintöpfe angewachsen – to be continued…

