Neue Impulse durch inspirierende Frauen

Einblicke in ungewöhnliche Tätigkeitsfelder

Das Jahr 2020 stellt alle vor neue Herausforderungen- neue Impulse sind daher unbedingt notwendig, damit neue Entwicklungen entstehen können. Die Redneragentur CSA Celebrity Speakers stellt spannende Rednerinnen vor, die einzigartige Einblicke in ungewöhnliche Tätigkeitsfelder bieten.

Nicola Baumann war eine der wenigen Kampfpilotinnen der Bundeswehr. 2017 qualifizierte sie sich im Rahmen eines Auswahlverfahrens mit über 400 Bewerberinnen als angehende erste deutsche Astronautin, das Projekt wurde auf eigenen Wunsch beendet. In ihren Vorträgen zeigt die ehemalige Soldatin auf, wie man seine Ziele erreicht, Herausforderungen, Hürden und Stress meistert, wenn man selbst an sich glaubt.

Nicole Wesner begann in einem Alter mit dem Boxsport, in dem andere bereits ans Aufhören denken. Obwohl ihr alle sagten, sie sei zu alt für den Einstieg in den Leistungssport, schaffte sie, das Unmögliche möglich zu machen und boxte sich Schritt für Schritt an die Weltspitze, bis sie Boxweltmeisterin im Leichtgewicht wurde. Veränderung, Grenzen durchstoßen und Gewinnen in herausfordernden Ausgangssituationen sind ihre Kernthemen und sie zeigt, dass das Durchboxen in der Wirtschaft und im Spitzensport viele Parallelen hat.

Dr. Julia Shaw ist Bestsellerautorin, Referentin und Wissenschaftlerin an der UCL (University College London). Dort forscht sie auf dem Gebiet der Rechtspsychologie, Erinnerung und Künstlichen Intelligenz. Sie berät Ermittler und Anwälte, um den sauberen Umgang mit Zeugenaussagen und Erinnerungen zu vermitteln. Sie hat die Software SPOT mit entwickelt, die beim Erstellen von gerichtsfesten Aussagen hilft. Für die TV NOW-Produktion DIE ZEUGEN (AT) dient die Forscherin als Inspiration für die Hauptfigur, die vermitteln soll, wie trügerisch Erinnerungen sein können. Julia Shaw’s internationale Bestseller “Das trügerische Gedächtnis” und “Böse. Die Psychologie unserer Abgründe” wurden in 20 Sprachen übersetzt. Julia Shaw ist eine vielgefragte Rednerin, die nicht nur verblüffende Einblicke in die wahnwitzigen Mechanismen unseres Gehirns gibt, sie wirft zugleich – auf der Grundlage neuester Erkenntnisse von Neurowissenschaft und Psychologie, sowie ihrer eigenen Forschung – einen Blick in die Zukunft.

CSA vermittelt Redner, Referenten, Keynote Speaker und Moderatoren. Die Redneragentur CSA ist Ihr kompetenter Partner in der internationalen Redner- und Referentenbranche. Weltweit agieren in über 18 Büros über 50 Berater für Sie. CSA Celebrity Speakers verfügt über die umfassendste Redner-Datenbank der Branche. Wir beraten Sie bei der Wahl geeigneter Themen und Gastredner ganz individuell, damit Ihre Veranstaltung zu einer bleibenden Erinnerung wird.

Kontakt

CSA Celebrity Speakers GmbH

Torsten Fuhrberg

Kaiserstraße 5

40479 Düsseldorf

02113860070

info@celebrity-speakers.de

http://www.celebrity-speakers.de