Neue Ausrichtung im #teamZALARIS

Georg Schiebl ist Vice President Sales & Marketing

Die ZALARIS Deutschland AG ist mit einigen organisatorischen Änderungen ins neue Jahr gestartet. Mit dem Ziel, die Kapazitäten in Sales und Marketing zentral zu bündeln, übernahm Georg Schiebl im Q4/2020 die Position als Vice President Sales & Marketing. Er berichtet an Harald Goetsch, Executive Vice President Central Europe, und arbeitet eng mit den Fachbereichen zusammen.

Georg Schiebl war zuvor über 5 Jahre als Director Sales für die Zalaris und ihre Vorgängerunternehmen tätig und verfügt über 13 Jahre Erfahrung in Vertriebs- und Führungspositionen. Für die Kunden bringt die Übernahme der neu geschaffenen Position daher größtmögliche Kontinuität im Rahmen der Neuausrichtung.

Der 43-jährige Familienvater freut sich auf innovatives Marketing und neue Wege im Vertrieb gemeinsam mit seinem 9-köpfigen Team. Seine Stärken sieht er hierbei in der individuellen und ganzheitlichen Kundenansprache, dem Zuhören und Verstehen, sowie der Lieferung von Lösungen, die sich zielgerichtet an den Bedürfnissen des HR-Markts orientieren.

Als weitere Maßnahme der Zentralisierung – resultierend aus der Neuausrichtung nach der Fusion von sumarum und ROC zur Zalaris Deutschland AG im Jahr 2017 – werden zudem die bisherigen Standorte Walldorf und Frankfurt im SAP Partner-Port Walldorf zusammengefasst, der die Standorte Henstedt-Ulzburg, Leipzig und Amtzell ergänzt.

ZALARIS blickt auch 2021 der Zukunft zuversichtlich entgegen und ist sich sicher, mit diesen Neustrukturierungen eine größtmögliche Fokussierung auf den Markt zu gewährleisten.

Zalaris – Simplify work life. Achieve more.

Die ZALARIS ASA mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist ein börsennotiertes Unternehmen mit rund 900 Mitarbeitern in 13 Ländern. Allein in Deutschland beschäftigt die Tochterfirma ZALARIS Deutschland AG fast 250 Mitarbeiter an 5 Standorten.

Als langjähriger strategischer Service-, Implementierungs- und Lösungspartner der SAP SE und SAP-Gold-Partner vereinfachen wir die HR- und Abrechnungsprozesse unserer Kunden mithilfe von innovativen Cloud- und Outsourcing-Lösungen. Wir verstehen uns als Komplettdienstleister mit einem breiten Angebot an maßgeschneiderten Outsourcing-Konzepten (Hosting, SAP-Lizenzen, Wartung etc.) und IT-Lösungen, plattformunabhängiger HR-Strategieberatung und Prozessberatung für alle backoffice-relevanten Bereiche mit den Schwerpunkten Personalwesen (HCM) und Accounting.

Kontakt

ZALARIS Deutschland AG

Charlotte Weihmann

Altrottstraße 31

69190 Walldorf

+49 (0) 152 22 555 181

charlotte.weihmann@zalaris.com

http://www.zalaris.de