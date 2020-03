Neu im Programm: Kronenberg24 RFID Blocking Card mit 100 % Kartenschutz

Der Kreditkartenschutz, basierend auf der E-Field-Technologie, blockiert Kreditkarten, Debitkarten, Ausweiskarten und Pässe zu 100% !

Die Kronenberg24 RFID Card, bestehend aus komplett bedruckbarem PVC, mit der ISOcredit-Kartengröße 85,5 x 54 mm und einer Dicke von 0,82-1,25 mm, benötigt keine Batterie. Die Karte erzeugt sofort ein E-Feld und schützt alle 13,56 MHz Karten in Reichweite.

Da die RFID-Technologie immer häufiger weltweit auftritt sind erhebliche Sicherheitsbedenken aufgetreten. Kriminelle können leicht Geräte erwerben, um mit den persönlichen Daten Ihrer Kreditkarte, Ihre Identität oder Ihren Zugang zu replizieren. Platzieren Sie einfach Ihre RFID-Blockierkarte in der Mitte Ihrer Brieftasche und der Inhalt ist sofort geschützt. Mit einem Abstand von 20 cm von der UnionShieldCard können Sie Ihre Kreditkarten normal benutzen. Unsere patentierte RFID-Blockierungstechnologie sorgt dafür, dass Ihre Kreditkarten bei Hackern und RFID-Lesegeräten unsichtbar werden.

Alle aktuellen Produkte basieren auf demselben Metallfolien-Prinzip zum Schutz der RFID-Karte vor elektromagnetischen Wellen. In der Praxis ist dieser Ansatz jedoch anfällig. Um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten, müssen Ihre Karten ohne Zwischenräume sorgfältig in Metallfolie eingewickelt werden. Dies ist fast unmöglich. Eine typische Brieftasche mit Metallabschirmung kann nur vor Geräten mit geringer Leseleistung und nur bestimmten Winkeln geschützt werden Die RFID Card von Kronenberg24.de schaltet sich automatisch ein, wenn diese von elektromagnetisch ausgesendeten Wellen eines RFID-Scanners erfasst wird. Die RFID-Blockier-Karte erzeugt dann ein hochentwickeltes elektromagnetisches Störsignal, dass das RFID-Lesegeräte blockiert. Dieses Prinzip wird häufig in militärischen Störsystemen verwendet. Auf diese Weise bleiben Ihre Kreditkarten, Pässe usw. vor den leistungsstärksten Scan-Geräten geschützt

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

