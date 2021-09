Neu-Eröffnung AlpinResortMontafon, Gargellen I Montafon I Österreich

Das Premium Resort AlpinResortMontafon eröffnet Anfang Dezember 2021.

Ein Aufenthalt kann ab sofort online unter www.alpinresortmontafon.eu gebucht werden.

Ankommen. Wohlfühlen.

In der einzigartigen Bergwelt des Hochmontafons.

// NEU-ERÖFFNUNG I ANFANG DEZEMBER 2021

ALPINRESORTMONTAFON

GARGELLEN I VERGALDEN I MONTAFON

WOHLFÜHLEN.

IN DER EINZIGARTIGEN BERGWELT DES HOCHMONTAFONS.

// PANORAMALAGE MITTEN IN DEN BERGEN

Für Österreich Liebhaber entsteht hier etwas Besonderes

Im Dezember 2021 wird das AlpinResortMontafon in Gargellen eröffnen.

Das romantische Bergdorf Gargellen liegt im Herzen der beliebten Tourismusregion Montafon.

Ein Premium Resort, dass sich sowohl konzeptionell als auch architektonisch von seinen Mitbewerbern abhebt. Die direkte Lage an der Skipiste (SKI-IN I SKI-OUT) sowie die unverbaute Sicht auf das Bergmassiv des Montafons, verleihen dem Resort einen außergewöhnlichen Charme.

Der Bau liegt im Zeitplan, sodass die Eröffnung des AlpinResortMontafon im Ortsteil Vergalden im Dezember 2021 planmäßig stattfinden kann. Auf 1500 Metern wird das Resort seine Gästen im höchstgelegenen Skiort des Montafon in heimatlicher und gemütlicher Atmosphäre herzlich willkommen heißen.

// WOHNEN

„Gehobener Wohnkomfort im traditionellen Baustil des Montafon“

Klassische Holz-Architektur aus heimischen Materialien prägen das Erscheinungsbild des AlpinResortMontafon. Das Resort umfasst drei Appartement-Häuser mit insgesamt 60 Wohnungen in neun verschiedenen Appartementkategorien. Der Empfangsbereich des AlpinResortMontafon verfügt über eine LOBBY mit Bar-Service. Jedes Appartement hat einen Parkplatz in der Resort-Tiefgarage.

Ein großes Ski-Depot erleichtert den Wintersport und Kellerabteile ermöglichen das Unterstellen privater Gegenstände.

„Ankommen und zu Hause fühlen. Wohlfühlambiente pur“

Das intelligente Raum- und Ausstattungskonzept ist Basis für die optimale Aufteilung der Wohnräume und schafft großzügige Freiräume für behagliche Stunden. Alle Appartements sind mit hochwertigen Wohnelementen und Materialien ausgestattet.

Das Interieur bestehet aus einer klassisch-modernen Möblierung. So wird eine besonders gemütliche Atmosphäre und ein behagliches Raumklima geschaffen. Moderne und bis ins Detail ausgestattete Küchen sowie ein einladender Wohn/ Essbereich lassen keine Wünsche offen. In Kombination mit modernster Sanitärtechnik sorgen die natürlichen Materialen für ein ganz besonderes Ambiente und laden zu genussvollen und entspannten Momenten ein.

// ESSEN UND TRINKEN

Das AlpinResortMontafon bietet seinen Gästen eine Vielzahl an Verpflegungsmöglichkeiten. In der Resort Lobby kann ein abwechslungsreiches Frühstück mit heimischen Köstlichkeiten genossen werden oder man bevorzugt den „BrötchenService“ für ein gemütliches Frühstück im Appartement.

Auf Wunsch werden die Gäste mit liebevoll zusammengestellten Frühstückskörben mit frischen Produkten der Region versorgt. Die Resort Tagesbar im Lobbybereich bietet den Gästen eine regionale Auswahl an Erfrischungsgetränken, Tee- und Kaffespezialitäten.

Rund um die Uhr steht die FRESH FOOD VITRINE des Resorts mit frischen Getränken und Snacks sowie gesunden Tiefkühlprodukten zur Verfügung.

Das AlpinResortMontafon liegt direkt an der Skipiste.

Die schneesichere Top-Destination Gargellen und die Bergwelt der Silvretta sind ein Eldorado für Skifahrer, Snowboarder, Tourengeher und Winterliebhaber. Als höchstgelegener Skiort im Montafon bietet Gargellen Schneesicherheit und Pistenspaß (26 Abfahrtskilometer) auf bis zu 2.300 Metern Höhe. Anfängern, fortgeschrittenen Skifahrern und auch echten Profis steht hier ein tolles Angebot aus unterschiedlichsten Pisten zur Verfügung.

Nach oben geht es von Gargellen aus mit der Schafberg-Kabinenbahn.

Anfängern, Wiedereinsteigern und Familien mit Kindern steht in Gargellen mit 26 Abfahrtskilometern ein weitreichendes Abfahrtsangebot zur Verfügung. Das ganze Skigebiet ist für sie sehr gut nutzbar, da die blau markierten Pisten in allen Bereichen verteilt sind.

Das Highlight für fortgeschrittene Skifahrer ist die rot markierte Talabfahrt Schnapfenwald.

Kleine Pistenmäuse werden im Schmuggi Luggi Winterland von der Skischule betreut.

Im Snowpark Gargellen können sich Snowboarder und Freestyler austoben. Kicker, Tabel, Big Wall, Rainbow, Pyramid und andere Freestyle-Elemente ermöglichen es neue Tricks und Moves einzuüben. Für jede Könnerstufe gibt es die passende Linie.

Die Montafoner Bradnertal Card mit 297 Pistenkilometer, die grenzüberschreitende Madrisa Rundtour für Tourengeher oder die 387 Schwünge im Tiefschnee der legendären Nidla-Variantenabfahrt werden alle Fans des Skisports begeistern.

SKIVERLEIH

Direkt neben dem AlpinResortMontafon befindet sich ein Skiverleih.

// EINKEHREN.

Stärken kann man sich im Bergrestaurant Schafberg Hüsli. Die große Sonnenterrasse lädt zum Entspannen ein und bietet ein einzigartiges Alpenpanorama. Im zugehörigen Schmuggi Luggi Kinderrestaurant werden die klassischen Lieblingsgerichte der Kleinen serviert. Zudem steht ein Freiraum zum Spielen und Toben zur Verfügung.

Die beliebte Kesselhütte auf 1.733 Metern Höhe verwöhnt mit heimischen Köstlichkeiten. Liegestühle auf der Sonnenterrasse laden auch hier zum gemütlichen Verweilen ein.

Fans der italienischen Küche kommen in der Pizzeria Barga auf ihre Kosten. Sie liegt direkt an der Talabfahrt und somit neben dem AlpinResortMontafon.

// NO SKI.

Für Nichtskifahrer ist auch gesorgt. Die wunderschönen und weitläufigen Routen der Region laden zum Winter und Schneeschuhwandern sowie zum Langlaufen ein. Darüber hinaus gibt es Freizeitangebote wie Eislaufen, Eisstockschießen und Rodeln.

Das AlpinResortMontafon liegt mitten in der Bergwelt des Montafons

Im Montafon kommt auch im Sommer keine Langeweile auf. Wandern, Klettern, Mountainbiken und Paragleiten sind nur einige der Freizeitmöglichkeiten in dieser beeindruckenden Bergkulisse. Golfliebhaber kommen bei der 9-Loch-Anlage in Tschagguns auf ihre Kosten. Rasante Bergkurven laden Oldtimerfans und Motorradfahrer zu erlebnisreichen Fahrten ein. Doch nicht nur Aktiv-Urlauber finden alles was das Herz begehrt, auch Kulturliebhaber werden in den Veranstaltungsprogrammen der Region fündig. Rund um das Resort und in der gesamten Region wird der Naturgenießer mit beindruckenden Aussichten, frischer Bergluft und Sommerwiesen beglückt.

// EIN HOCH AUF DIE FAMILIE UND DIE FREUNDE

Die Zielgruppe des Resorts sind Familien, Patchwork- und Mehrgenerationsfamilien, die ihren Urlaub gemeinsam verbringen möchten. Das Resort bietet sich außerdem für Sport- und Aktivurlauber sowie befreundeten Gruppen und für Betriebsausflüge sowie Vereinsfahrten an.

Aufgrund der unterschiedlichen Appartementgrößen und der geschickten Raumaufteilung, besitzt das Resort eine optimale Voraussetzung für einen gelungen Urlaubsaufenthalt für unterschiedlichste familiäre- und freundschaftliche Konstellationen und Bedürfnisse.

// WORKATION.

-EINE KLASSISCHE WIN-WIN-SITUATION,

EINGEBETTET IN DER HERRLICHEN NATURLANDSCHAFT DES MONTAFON.

Arbeiten und Auftanken inmitten der Bergwelt.

Für alle, die Inspiration suchen, ist ein Orts- und Perspektivenwechsel seit jeher unumgänglich.

Raus aus dem Alltag des Büros oder des heimischen Schreibtisches und rein in eines der gemütlichen Appartements des AlpinResortsMontafon in einer einzigartigen Berglandschaft.

Das Resort bietet für das „REMOTE-ARBEITEN“, beste Voraussetzungen. Jedes Appartement ist mit einer High-Speed-Internet Verbindung ausgestattet. Erholung und Entspannung in den Pausen ist in diesem Umfeld garantiert.

// URLAUB MIT HUND

Im AlpinResortMontafon sind vierbeinige Gäste herzlich willkommen. Der Hund kann somit in den Tagesablauf integriert werden und behält seine Bezugsperson. Die Umgebung bietet beste Bedingungen für den täglichen Auslauf Ihres Vierbeiners.

Es fällt eine einmalige Kostenpauschale pro Aufenthalt an.

// ANFRAGE UND RESERVIERUNG

Das Resort ist ab sofort über www.alpinresortmontafon.eu als auch über das Voreröffnungsbüro buchbar.

Reservierung und Anfragen nimmt das Voreröffnungsbüro unter der

Telefonnummer +49 151 14 96 18 17sowie unter reservierung@alpinresortmontafon.eu entgegen.

// INFORMATION UND BUCHUNG

FÜR DIE GÄSTE

*VORERÖFFNUNGSBÜRO I AlpinResortMontafon

Vergalden 67

A 6787 Gargellen

T +49 (0)151 14 96 18 17

reservierung@alpinresortmontafon.eu

// ANSPRECHPARTNER FÜR DIE MEDIEN

BLOOMSIDE COMMUNICATIONS

*Christina Pirpamer

Römerstraße 5A

D 82049 Pullach im Isartal

T +49 (0) 160 99 13 711

F +49 322 224 792 36

hello@bloomside-of-life.com

www.bloomside-of-life.com

