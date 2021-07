Neu bei Kronenberg 24.de: Klimafreundliche Mehrweg Take Away Lebensmittelboxen

Sortiment verschiedener Mehrweg Take Away Lebensmittelboxen zur Müllvermeidung

Kleine Schritte im Bereich Lebensmittelboxen sorgen für große Erfolge im Klimaschutz. Diese in Deutschland hergestellten Mehrweg Take Away Lebensmittelboxen sind eine müllvermeidende Alternative zu herkömmlichen Take-Away Produkten. Durch den täglichen Einsatz von umweltfreundlichen Mehrweg Take Away Lebensmittelboxen wird der Plastikmüll durch Einwegverpackungen erheblich reduziert.

Die Mehrwegboxen sind wiederverwendbar, BPA frei und zu 100% recycelbar.

Das Sortiment von Kronenberg24 bietet unterschiedlich große hochwertige Boxen mit verschiedenen Formaten und Füllvolumen für Menues, Sandwiches, Burger oder eine universelle Eignung. Eine Trennung innerhalb der Menueboxen ermöglicht eine saubere Separierung der Speisen.

Verschiedene Farben wie braun, grün, schwarz, rot und blau bieten eine optische Unterscheidung und Wiedererkennung, wenn morgens Hektik am Kühlschrank ist.

Die nachhaltigen Boxen transportieren sicher warme, kalte und flüssige Speisen. Aufgewärmt in der Mikrowelle können die Lebensmittel direkt aus den formschönen Boxen verspeist werden.

Sie sind für die Mikrowelle, die (Industrie-) Spülmaschine und den Kühlschrank geeignet.

Ideal einsetzbar im privaten Bereich und in der Gastronomie.

Eine individuelle Veredelung mit Hilfe von Siebdruck ist möglich. Damit eignet sich dieses Produkt perfekt auch als Werbemittel.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

