Neu bei Caseking: Endgame Gear XM1 RGB Gaming-Maus!

Berlin, 16.09.2020

Mit der XM1 RGB Gaming-Maus präsentiert der eSports-Spezialist Endgame Gear eine konsequente Weiterentwicklung seines Erstlingswerks für ambitionierte Gamer mit einer Vorliebe für Style und Design. Grundlage für zahlreiche Innovationen war neben Tests im eigenen Hause besonders das große Vertrauen in das Feedback der Community. Deshalb verpasst Endgame Gear der neuen XM1 RGB nun selektierte mechanische Kailh GM 4.0-Taster, große und gleitfähige Maus-Skates sowie eine RGB-Beleuchtung. In Verbindung mit der gewohnt blitzschnellen Signalverarbeitung, Onboard-Speicher und optimierter Software wird die XM1 RGB so zur ultimativen Gaming-Maus. Die Endgame Gear XM1 RGB erscheint in den Farbversionen Schwarz und Weiß.

Der optische High-End-Sensor Pixart PMW3389 erfasst Bewegungen selbst bei einer Geschwindigkeit von bis zu 11,43 Metern pro Sekunde (450 IPS) hochpräzise und ermöglicht es in jeder noch so hektischen Situation, die Kontrolle über das Spielgeschehen zu behalten. Eine geringe Lift-Off-Distanz von 2 Millimetern sorgt dafür, dass Low-Sense-Spieler die Maus ohne versehentliche Spielbewegungen problemlos umsetzen und neu zentrieren können. Per Software lässt sich die LOD auch auf 3 Millimeter erhöhen. Durch die patentierte Analog-Technologie und den verbauten Mikrocontroller 32bit STM ARM Cortex-M0 MCU bleibt die interne Signalverarbeitungslatenz der Taster dabei sogar unter einer Millisekunde, was in Kombination mit den Kailh GM 4.0-Switches für eine beispiellos schnelle Klickgeschwindigkeit sorgt.

Die Features der Endgame Gear XM1 RGB Gaming-Maus im Überblick:

– Selektierte, mechanische Kailh GM 4.0-Taster für ein ideales Klickgefühl

– Elegante RGB-Beleuchtung mit drei Zonen

– Große, geräuschlose und reibungsarme PTFE-Glides für maximale Präzision

– Patentierte Analog-Technologie mit Signalverarbeitung unter 1 ms

– Pixart PMW3389 Flagship-Sensor für Low/Mid/High-Sense-Gamer

– Fünf konfigurierbare Tasten + Onboard-Speicher

– Mausrad mit 2-Wege-Scrolling und taktilem Taster von Panasonic

– Ressourcenschonende Software für CPI, Button Remapping und RGB

– Ergonomische Rechtshänder-Maus für Claw Grip, Palm Grip & Finger Grip

– Geflochtenes Endgame Gear Flex Cord-Kabel (1,85 m lang)

– Oberfläche mit Dry Grip-Beschichtung & geringes Gewicht von nur 82 Gramm

An der linken Seite der Rechtshänder-Maus befinden sich zwei mit dem Daumen erreichbare Funktionstasten. Auf der Oberseite gibt es neben den zwei Haupttasten noch das klickbare und dank Gummierung sehr griffige 2-Wege-Mausrad. Dieses setzt auf einen taktilen Switch von Panasonic, der dank der niedrigeren Auslösekraft von nur noch 75 Gramm spürbar leichtgängiger ist und schneller reagiert. Die Endgame Gear XM1 RGB verfügt über insgesamt fünf Maustasten und einen dedizierten Profile Switch. Die mechanischen und speziell selektierten Kailh GM 4.0-Switches der zwei Haupttasten sind eine exklusive Sonderanfertigung für die Endgame Gear XM1 RGB und für extreme Belastung und 60 Millionen Klicks ausgelegt.

Ganze 14 RGB-LEDs in drei Beleuchtungszonen wurden der XM1 RGB spendiert. So können das Mausrad, das Logo und der RGB-Ring am Boden der Maus in 16,7 Mio. Farben erstrahlen und mit der Software individuell eingestellt und angesteuert werden. Insgesamt stehen fünf Beleuchtungsmodi mit unterschiedlichen Effekten sowie vier Helligkeitsstufen für unendliche Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Auf Wunsch ermöglicht die Software ein die Neubelegung der Zusatztasten und sogar die Zuordnung von Tastatureingaben. Mittels der Software können vier CPI-Profile im Onboard-Speicher der Maus hinterlegt werden, die sich über den Profile-Switch an der Unterseite der Maus abrufen lassen. Ein kurzes Drücken des Buttons schaltet die CPI-Profile durch – voreingestellt sind hier 400, 800, 1.600 und 3.200 CPI.

Die Oberfläche mit Dry Grip-Beschichtung ist leicht aufgeraut und sorgt so für einen festen Griff. Dabei ist das Design der Maus sowohl für den Claw- als auch den Palm- und Finger-Grip geeignet. Die großen, geräuschlosen und reibungsarmen PTFE-Skates mit 0,8 mm Höhe sorgen für ungestörtes Gleiten. Die Endgame Gear XM1 RGB bringt ein geringes Gewicht von nur 82 Gramm auf die Waage und das 1,85 Meter lange Kabel ist besonders flexibel. Um den Kabelzug weiter zu reduzieren, ist die Zugentlastung der XM1 RGB nach oben abgewinkelt, um genügend Freiraum zwischen Kabel und Fläche zu schaffen. Dadurch fühlen sich Mausbewegungen uneingeschränkt und fast kabellos an. Eine Ferritperle am Ende des Flex Cord reduziert das Signalrauschen.

Die Endgame Gear XM1 RGB Gaming-Maus bei Caseking: https://www.caseking.de/xm1-rgb

Die Endgame Gear XM1 RGB Gaming-Maus ist ab sofort in den Farbversionen Schwarz oder Weiß zum Preis von 69,90 Euro bei Caseking erhältlich und sofort (schwarze Version) bzw. voraussichtlich ab Ende September 2020 (weiße Version) lieferbar.

