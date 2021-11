Netzwerk für sauberes Trinkwasser

Wasser ist die Basis für jegliches Leben auf dieser Erde. Höchste Zeit also, sich dem Thema ganzheitlich zu widmen. Viel zu lange wurden bei mangelnder Trinkwasserhygiene die Symptome bekämpft, findet man bei Triaqua. „Leider steht das Thema bei Wohnungs- und Eigentümergesellschaften noch nicht ausreichend im Fokus, dabei sind die gesundheitlichen Gefahren bei Legionellenbildung hinlänglich bekannt. Wir sind gefordert, dahingehend noch stärker einzuwirken und zu sensibilisieren“, sagt Thorsten Peinelt, Business Development Manager bei Georg Fischer. Dafür stehen ihm kompetente Mitstreiter zur Seite.

Ganzheitliche Lösungen für komplexe Fragestellungen

Das frisch auf der Taufe gehobene Expertenbündnis hat sich zum Ziel gesetzt, Trinkwassersysteme so gestalten, dass die Sauberkeit des wichtigsten Lebensmittels nachhaltig sichergestellt ist: Liegt denn überhaupt eine Verunreinigung des Trinkwassers vor? Wie verlaufen im Gebäude Trinkwasserleitungen und wie sieht die Nutzung an den einzelnen Zapfstellen aus? Wer muss überhaupt für den Schaden aufkommen, wenn es zu einer Verunreinigung kommt? „Die Probleme sind vielfältig und es gibt permanent neue Herausforderungen“, beschreibt Andre Kelnhofer, Geschäftsführer von Integer Gebäudetechnik und ein Mitglied von Triaqua, sein Tagesgeschäft. „Aufgrund der Breite der Partner und des enormen Erfahrungsschatzes können wir die Fragestellungen schneller und effektiver behandeln.“

Es geht darum, das optimale Konzept für die konkrete Problemstellung zu finden, wirtschaftlich sinnvoll und langlebig – Trinkwasserlösungen aus einem Fluss. Dieser ganzheitliche Ansatz findet sich im „Drei-Säulen-Prinzip“ des Bündnisses wieder: Sicherheit, Qualität und Hygiene von Trinkwasser.

Vielfältiges Betätigungsfeld

Einsatzorte für den Kompetenzzirkel sind komplexe Liegenschaften wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder Seniorenheime, weitläufige Wohngebäude, mehrstöckigen Bürogebäude oder Hotels. Überall dort, wo hohe Anforderungen an die Versorgungs- und Gebäudetechnik, die Industrie und das Handwerk gestellt werden und zugleich Aspekte der Umwelt zu berücksichtigen sind, kann Triaqua sensibilisieren, helfen, beraten und mitanpacken.

„Ich halte es für wichtig, sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen. Handwerker, Installateure, Betreiber, Kunden, Nutzer und Hersteller – Die ganze Wertschöpfungskette wird durch unser Thema angesprochen“, sagt Carsten Freitag, TGA-Fachingenieur und Sachverständiger für Trinkwasserhygiene. Auch er ist Bestandteil von Triaqua. „Das Netzwerk bringt neben dem theoretischen auch jede Menge praktisches Know-How mit, das macht es so interessant.“

Die nächsten Schritte

Die Gruppe ist regelmäßig im Austausch. Nach den ersten, virtuellen Treffen fand kürzlich der große Triaqua-Launch statt, auf https://triaqua.de informieren die Partner seitdem über aktuelle Entwicklungen und Projekte. Darüber hinaus bietet die Plattform ein kostenloses, kontinuierlich wachsendes Wissensportal an sowie ein Jobportal mit offenen Stellen in der gesamten Branche. Über „Experten finden“ kann sich der/die Seitenbesucher(in) Hilfe zu seinen Fragen rund ums Thema Trinkwasserhygiene in Standortnähe suchen. „Unser Wunsch ist, dass das Netzwerk und damit auch der Mehrwert für Kunden weiterwächst“, beschreibt Jürgen Lehmann, Geschäftsführer CAD-Agentur Lehmann und Triaqua-Mitglied, die Perspektive des Bündnisses.

Für 2022 sind Schulungen für die Kunden und Präsenzen auf ausgewählten Fachmessen angedacht. Zudem stehen zwei Termine für Netzwerkevents fest, bei denen der Expertenkreis zusammenfindet.

GF Piping Systems ist der weltweite Experte für den sicheren und zuverlässigen Transport von Wasser, Chemikalien und Gasen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Rohrleitungssysteme aus Kunststoff und Systemlösungen mit Service in allen Projektphasen. GF Piping Systems ist in 31 Ländern mit eigenen Verkaufsgesellschaften vertreten, um immer nahm am Kunden zu sein und produziert an 36 Standorten weltweit. Im Jahr 2020 hat GF Piping Systems einen Umsatz von CHF 1,7082 Milliarden erzielt und 6’893 Mitarbeiter beschäftigt. GF Piping Systems ist eine Division der Georg Fischer AG, die 1802 gegründet wurde, und hat seinen Hauptsitz in Schaffhausen in der Schweiz. Mehr Informationen unter www.gfps.com

Bildquelle: Georg Fischer Piping Systems