Naturfans reisen nachhaltig: Aktivurlaub ohne Flug

350 Wander- und Radreisen in 12 Ländern – Burgund, Riesengebirge, Gardasee, Atlantik

Hagen – 18. Febr. 2020. Immer mehr Naturfans wollen nachhaltig reisen: Rund 350 Wander- und Radprogramme von Wikinger Reisen gibt es deshalb schon ohne Flug. Zu Nahzielen wie Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux kommen Regionen in Dänemark, Frankreich, Italien und Tschechien, Slowenien und Polen. “Diese Programme enthalten bereits ein Bahnticket. Oder es gibt sie mit Eigenanreise und der Option, den Zug zu nehmen”, so Gudrun Stappert aus der Bahnabteilung des Veranstalters. Das Suchkriterium “Bahnanreise möglich” auf der Wikinger-Website bringt nachhaltig reisende Aktivurlauber schnell zum Ziel.

66 neue Programme ohne Flug

66 der 350 Programme ohne Flug sind neu. Darunter eine Wanderstudienreise ins Burgund, ein Programm für Singles und Alleinreisende im Riesengebirge, ein E-Bike-Trip am Gardasee und eine individuelle Radreise entlang der Atlantikküste.

Singles und Alleinreisende erobern Riesengebirge

Rübezahls Bergwelt ist das Ziel eines neuen Polen-Trips – speziell für Singles und Alleinreisende. Gemeinsam erobern die kleinen Gruppen Landeshuter Kamm und Riesengebirge mit Skalnik, Teichbaude und Schneekoppe. Nirgendwo sind die Hütten uriger: Die typischen Bauden der Region leben vom Vintage-Charme und ihrer typisch schlesischen Küche.

Wanderstudienreisende erleben Burgund hautnah

Die Essenz Burgunds heißt ein neuer Trip aus der Linie Natur und Kultur. Standort der 8-tägigen Wanderstudienreise ist Chalon-sur-Saone, von vielen deutschen Bahnhöfen direkt erreichbar. Auf dem Programm stehen u. a. Wanderungen im Anbaugebiet der Cote Chalonnaise, im Naturpark Morvan und an der Cote d”Or, dem legendären Weinanbaugebiet des Burgunds. Dazu kommen die Städte Beaune, Autun und Dijon. Das pure Frankreich erleben die Urlauber hautnah in verträumten, ursprünglichen Dörfern wie St-Aubin und Gamay.

E-Biker genießen Gardasee-Route – mühelos

Für E-Biker gibt es eine neue Gardasee-Route – gemacht für echte Genießer. Die Zutaten: Genussvoll-mühelose Touren mit E-Mountainbikes Richtung Tennosee, Malcesine und Sarchetal. Ein 4-Sterne-Bike-Hotel in Torbole nah an See und Ortskern. Und Küchenkünstler, die für ihre Kreationen – auf Wunsch auch vegetarisch und vegan – regionale und saisonale Zutaten verwenden.

Individuell reisende Atlantikfans kurven über die Velodyssee

“Französische Verheißung – die Velodyssee” heißt eine frische individuelle Radreise am Atlantik. Im eigenen Tempo kurven Biker von Nantes nach La Rochelle. Vorbei an Austernbänken und Fischerhäfen, Salzwiesen und Sanddünen. Die “Velodyssee” gehört zur Route EuroVelo 1 und punktet mit gut ausgebauten Radwegen, stillgelegten Eisenbahntrassen und Kanalstrecken.

ITB 2020: “Stopp die Plastikflut”

“Stop The Flood Of Plastic” heißt eine Deep Dive Session auf der ITB 2020 in Kooperation mit dem WWF Deutschland. Im Mittelpunkt steht die Studie “Stopp die Plastikflut”, die die Umweltorganisation mit Unterstützung von Wikinger Reisen durchgeführt hat. Sie zeigt die zehn effektivsten Vermeidungsmaßnahmen – nächster Schritt wird ein Leitfaden für Hotels und Urlauber sein. Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es hier. Medienvertreter sind herzlich eingeladen – wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.

Ort und Zeit:

5. März 2020

16 bis 16.45 h

CityCube Berlin, Cube Club

Reisetermine und -preise 2020, z. B.

Wanderreisen in kleinen Gruppen

Polen für Alleinreisende: Gemeinsam zu Rübezahls schönsten Aussichtsbergen

8 Tage ab 975 Euro, Mai, Juni, September, min. 8, max. 18 Teilnehmer

Wanderstudienreise: Die Essenz Burgunds

8 Tage ab 920 Euro, April, Mai, Sept., Okt., min. 10, max. 20 Teilnehmer

Italien Rad in kleinen Gruppen:

Gardasee – La Dolce Vita per E-Bike

8 Tage ab 995 Euro, April bis Juni, September, Oktober, min. 8, max. 18 Teilnehmer

Frankreich Radurlaub individuell:

Französische Verheißung – die Velodyssee

9 Tage ab 1.170 Euro, Mai bis September, ab 2 Teilnehmern

Wikinger Reisen ist Marktführer für Wanderurlaub in kleinen Gruppen oder individuell. Der Claim “Urlaub, der bewegt” steht für Wander- und Wanderstudienreisen in Europa, aktive Fernreisen, Aktivurlaub für Singles und Alleinreisende, weltweiten Radurlaub, Trekkings und Bergwanderungen, Winterurlaub und Silvesterreisen. Mit mehr als 68.700 Gästen und einem Jahresumsatz von 121,9 Mio. Euro gehört Wikinger Reisen zu den TOP 20 der deutschen Reiseveranstalter. Das 1969 gegründete Familienunternehmen ist CSR-zertifiziert und WWF-Partner. Es setzt sich in allen Bereichen für mehr Nachhaltigkeit ein. 20 Prozent der GmbH-Anteile hält die vom Unternehmensgründer initiierte Georg Kraus Stiftung, die damit nachhaltige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit fördert.

