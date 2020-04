Nach Corona – jetzt kommt die große Zeit der Redner

Inhaber der 5 Sterne Redneragentur Thomas Muderlak sieht für die Rednerbranche großes Potenzial nach der Coronakrise.

Die Corona Pandemie hat Unternehmen, wie auch Privatpersonen unvorbereitet und häufig sehr hart getroffen. Wer sich glücklich schätzen kann, sich nicht infiziert zu haben, hat dafür in den meisten Fällen mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Kurzarbeit, Produktionsstopp oder Entlassungen sind hier leider an der Tagesordnung. Auch die Eventbranche steht aktuell im Abseits. Verbote von Veranstaltungen und das Absagen von Inhouse-Events legen eine ganze Branche lahm.

Gerade in dieser Krise sieht Agenturchef der 5 Sterne Redneragentur Thomas Muderlak eine enorme Chance für das Rednerbusiness der Zukunft. In dieser Ausnahmesituation und vor allem danach braucht es starke Stimmen, die der Wirtschaft helfen, aus dieser Notsituation herauszukommen. Mut, Motivation, Werte und der Wille zur Veränderung sind hier die entscheidenden Faktoren, um sich als Unternehmen für die Zukunft gut aufzustellen. Gerade hier gibt es bei Redneragenturen exzellente Keynote Speaker, die hochprofessionell, mit viel Energie und emotionalen Vorträgen den richtigen und dringend benötigten Spirit in den Unternehmen verbreiten.

Nach der Krise werden viele Unternehmen mittels emotionaler Veranstaltungen ihre Mitarbeiter und Kunden motivieren wollen und müssen. Einen absoluten Eventtrend der Zukunft sieht Muderlak in so genannten Hybridevents. Hierbei handelt es sich um Veranstaltungen und Vorträge, die nur ein kleinerer Kreis von Zuschauern vor Ort mitverfolgen können, und Mitarbeiter und Kunden weltweit via Internet-Livestream dazu geschaltet werden.

Bei dieser Art von Event kommt es neben den Inhalten vor allem auf die Kompetenz des Redners an. Nur ein erstklassiger Redner ist im Stande, in diesem technischen Set-up professionell agieren zu können und emotional die gleiche Qualität wie bei einem klassischen Vortrag anzubieten. “Das Business der Redner wird stärker werden denn je und Unternehmen werden immer häufiger auf die wertvollen Impulsvorträge von Keynote Speakern für ihre Kunden und Mitarbeiter setzen.” prognostiziert Thomas Muderlak.

Für viele kommt die Befürchtung auf, dass der digitale Fortschritt einen negativen Einfluss auf das Rednerbusiness haben könnte. Doch gerade nach der Corona-Krise wird das Zwischenmenschliche noch wichtiger werden, als es bisher schon war. “Wir blicken den Veränderungen positiv entgegen und beschäftigen uns jetzt schon mit den Changeprozessen nach Corona, denn es wird mit Sicherheit zu einem Aufschwung in der Rednerbranche kommen.”

Unternehmen müssen nach Corona ihre Mitarbeiter aus der Schockstarre herausholen und sie motivieren. Die neuen Hybrid-Formate sind deshalb die Chance für den Rednermarkt, sich noch stärker aufzustellen und von der Krise zu profitieren. Die große Zeit der professionellen Redner steht also vor der Tür.

5 Sterne Redner ist eine der größten Redneragenturen im deutschen Markt und vertritt als einzige Agentur 140 ihrer Top-Speaker exklusiv. Die renommierte Referentenagentur kennt seit vielen Jahren die Wünsche und Anforderungen ihrer Kunden genau. Zu den bekanntesten 5 Sterne Rednern zählen unter anderem Top Speaker wie der Trainer der U-21 Fußballnationalmannschaft Stefan Kuntz, Deutschlands bekanntester Ernährungs-Experte Patric Heizmann, Politiker Wolfgang Bosbach und Europas innovativster Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky.

Kontakt: Thomas Muderlak, 5 Sterne Redneragentur, +49 (0)9071 770 35-0 www.5-sterne-redner.de

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

