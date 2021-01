Musik aufnehmen: Leawo Music Recorder ist ab sofort kostenlos erhalten.

Ein leistungsstarker Musik-Rekorder, der Musik/Audio von jeder Quelle aufnimmt und dabei 100% Originalqualität beibehält.

Zusammenfassung: Leawo Software bietet soeben Winterurlaub Giveaway & Aktion 2021 an, die bis zu 50% Rabatt auf die Top-Seller-Bundles und Singles beinhalten, sowie Leawo Musik Recorder als Geschenk. Die Aktion ist bis zum 25. Februar 2021 gültig.

Shenzhen, 14. Januar 2021 – Leawo Software, ein auf Multimedia-Lösungen und Datenmanagement-Software spezialisiertes Unternehmen, präsentiert soeben die Winterurlaub Giveaway & Aktion 2020-2021. Ab heute, dem 14. Januar, bis zum 25. Februar können Kunden auf der offiziellen Leawo-Website zahlreiche nützliche Bundles und Singles erhalten, darunter 50% Rabatt auf das Leawo 14-in-1-Bundle, 40% Rabatt auf die Top-Seller-Bundles sowie Singles, 30% Rabatt mit einem Gutscheincode für die gesamte Website und ein kostenloses Giveaway für den Leawo Music Recorder.

Wie bekommt man Leawo Music Recorder kostenlos?

Leawo Music Recorder ist ein praktisches Werkzeug für die Aufnahme von Online- und Offline-Musik. Alle aufgenommenen Musik-/Audiodateien können im WAV- und MP3-Format heruntergeladen werden (Unterstützung von MP3, WAV und W4A in der Mac-Version) und automatisch mit Musik-Dateien gemäß der starken Online-Datenbank gefüllt werden. Außerdem können Kunden ihre Aufnahmen verwalten, z.B. Musik-Dateien und Informationen zu den Aufnahmen hinzufügen und bearbeiten, die Wiedergabeliste nach Belieben anpassen, usw.

Leawo Software stellt es jetzt für die Winterferien völlig kostenlos zur Verfügung. Kunden können kostenlose Registrierungscodes erhalten, nachdem sie auf der offiziellen Facebook-Seite von Leawo auf “Gefällt mir” geklickt und ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse auf der Aktionsseite eingegeben haben.

50% Rabatt auf Leawo 14-in-1 Bundle

Leawo 14-in-1 Bundle, das Prof. Media, iTransfer und Prof. DRM Media Pack enthält, ist ein Allround-Toolkit, das Kunden beim Herunterladen und Konvertieren von Videos, Kopieren, Rippen und Brennen von Blu-ray/DVD, Übertragen von iOS-Daten, Entfernen des DRM-Schutzes und Konvertieren von iTunes-Videos/Musik/Hörbüchern, Herunterladen von Spotify-Songs usw. hilft.

Während der aktuellen Leawo 2021 Winterferien-Aktion ist es mit einem 50%igen Rabatt erhältlich. Das heißt, es kostet nur €169.93 statt €339.85. Im Vergleich zum vollen Preis können Kunden €203,91 für lebenslange Lizenzen sparen.

40% Rabatt auf Leawo Top Bundles und Blu-ray Singles

Um verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden, teilt Leawo verschiedene Produkte in verschiedene Bundles auf und bietet 40% Rabatt auf diese Bundles, einschließlich Multimedia Solution Bundle, All-in-One iOS Manager und DRM Removal and Converter Toolkit. Außerdem nehmen seine Top-Seller-Blu-ray-Singles ebenfalls an den Aktionen teil.

Das Multimedia Solution Bundle ist ein 8-in-1-Multimedia-Lösungspaket, mit dem man Videos konvertieren und herunterladen, Blu-ray/DVD-Filme rippen, konvertieren, kopieren und brennen, Online-Videos herunterladen, Fotodiashows erstellen und nach Belieben auf DVD/Blu-ray brennen kann.

All-in-One iOS Manager, ein 3-in-1-iOS-Manager, der iTransfer, Music Recorder und Tunes Cleaner enthält, wird entwickelt, um Kunden zu helfen, iOS-Daten für Backups zu übertragen, Online- und Offline-Musik aufzunehmen, iTunes-Musikbibliothek und andere Musikbibliotheken mit Leichtigkeit aufzuräumen.

DRM Removal and Converter Toolkit ist ein 4-in-1 DRM-Entfernungs- und Konverter-Tool zum Entfernen des DRM-Schutzes, Konvertieren von iTunes-Musik/Video/Hörbüchern und Amazon-Hörbüchern sowie zum Herunterladen von Spotify-Songs.

Mit dabei sind die Top-Seller Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinavia Removal.

Wie verwendet man den 30% Off Site-wide Coupon Code?

Der standortweite Gutscheincode ist für jeden Einkauf auf Leawo.org/de gültig, wie z.B. iTransfer, iOS Data Recovery, Tunes Cleaner und sogar für die neu eingeführten PhotoIns. Die folgenden Schritte sind hilfreich, um diese seitenweiten Gutscheincodes effektiv zu nutzen:

1. Den 30%-Rabatt-Gutscheincode für die gesamte Website auf der Aktionsseite kopieren.

2. Gewünschten Artikel auf Leawo.org/de auswählen.

3. Zur Kaufseite gehen.

4. Zum Aktivieren den Gutscheincode einfügen.

Mehr über diese Winterurlaub-Aktion bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.