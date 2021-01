Modellpflege für Kommissionierer und Schlepper von Crown

Ergonomische Weiterentwicklung der GPC, MPC und TC Serien

Jetzt mit QuickPick® Remote Vorbereitung erhältlich

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, hat im Rahmen seiner kontinuierlichen Modellpflege das Design mehrerer Kommissionierer und Schlepper überarbeitet. Konkret haben die Kommissionierer der GPC und MPC Serien sowie die Schlepper der TC Serie ab sofort verschiedene ergonomische Weiterentwicklungen zu bieten, die Kommissioniervorgänge noch schneller, effizienter und komfortabler machen.

Kommissionieranwendungen sind vielfältiger und anspruchsvoller als jede andere Tätigkeit im Lager. Die GPC, MPC und TC Serien verbinden deshalb hervorragende Leistung mit hohem Komfort, der dazu beiträgt, die Bediener körperlich zu entlasten und die Produktivität im Arbeitsalltag zu steigern. Ein umfassendes Spektrum an Zusatzausstattungen und Zubehör trägt dazu bei, die spezifischen Anforderungen der vielfältigen Lagertätigkeiten zu erfüllen und die Bewegungen des Bedieners im Zusammenspiel mit seinem Arbeitsgerät zu harmonisieren und zu reduzieren.

Erweiterte Plattformfederung entlastet Bediener

Im Einklang mit seiner Philosophie der kontinuierlichen Produktverbesserung hat Crown nun einige dieser Ausstattungsmerkmale überarbeitet und ergänzt. Hierzu zählt beispielsweise die vollgefederte ergonomische Plattform des Fahrerstandes. Das neue Federungssystem dämpft Stöße durch die Plattform noch wirksamer ab und sorgt für eine gute körperliche Verfassung des Bedieners. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für den sicheren und effizienten Betrieb von Gabelstaplern und führt zu höherer Produktivität und geringeren Betriebskosten im Unternehmen.

Produktivitätsvorteil: Mit erweitertem Work Assist™ Zubehör zum “mobilen Büro”

Im Mittelpunkt der Neuerungen steht der Bedienkomfort. Entsprechend hat Crown sein umfangreiches Work Assist Zubehör erweitert. So sind unter anderem neue magnetische Ablageboxen sowie neue Schreibunterlagen verfügbar. Neben der bewährten Befestigungsstange für Work Assist Zubehör steht jetzt eine weitere optionale Version mit integrierter Kabelführung zur Auswahl, an der sich auch stromversorgtes Zubehör für den Bediener gut erreich- und sichtbar befestigen lässt. Ein weiteres Highlight ist das neue intuitive Display, das aufgrund seiner Größe und sinnvollen Positionierung auf dem Stapler dem Bediener die wichtigsten Betriebsdaten übersichtlich anzeigt.

QuickPick Remote Vorbereitung für spätere Automatisierung von Arbeitsabläufen

Ab sofort sind die drei Serien auch optional in einer Ausführung bestellbar, die bereits für die QuickPick Remote Kommissioniertechnologie von Crown vorbereitet ist. Diese Option ist für Kunden gedacht, die neu erworbene Fahrzeuge erst zu einem späteren Zeitpunkt mit der vielfach ausgezeichneten Crown Technologie zur Verbesserung der Kommissionierabläufe nachrüsten möchten.

Das QuickPick Remote System von Crown vereinfacht Arbeitsabläufe in Einsatzbereichen mit hoher Entnahmedichte. Mit der in einen Arbeitshandschuh integrierten oder um seinen Finger gebundenen Fernbedienung kann der Bediener seinen Kommissionierer oder Schlepper ganz einfach aus der Ferne per Knopfdruck zur nächsten Entnahmestelle weiterbewegen. Diese Technologie, die bereits seit 2013 im Einsatz ist, hat in der Praxis klar bewiesen, dass sie die Gehwege und die körperliche Belastung der Bediener deutlich minimiert und dadurch die Kommissioniergeschwindigkeit und die Gesamtproduktivität steigert.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur und beschäftigt weltweit über 16.000 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter crown.com.

Firmenkontakt

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Jörn Erdmann

Philipp-Hauck-Str. 12

85622 Feldkirchen

+49 89 93002-313

joern.erdmann@crown.com

https://www.crown.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar GmbH

Thomas Stahlschmidt

Liebherrstraße 4

80538 München

+49 89 716 77 40 50

thomas.stahlschmidt@orca-isar.de

http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.