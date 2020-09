Mit Seminar-Mitschnitten und passenden Yogastunden auf Vimeo durch den Herbst

Trübere Herbsttage laden uns dazu ein, zuhause für sanfte Bewegung, inneren Ausgleich über ganzheitliche Entspannungsmethoden und Harmonie für Magen und Darm zu sorgen. Mit spannenden Impulsvorträgen, Kochworkshops und Yogastunden baut Yoga Vidya daher sein Online-Angebot weiter aus: Auf Vimeo sind ab sofort Videomitschnitte aus Live-Seminaren für alle verfügbar, die wenig Möglichkeit haben, persönlich an einem Seminar vor Ort in Bad Meinberg oder den anderen drei Seminarhäusern im Allgäu, Westerwald und an der Nordsee teilzunehmen.

Den Start macht eines der Seminar-Highlights mit Leiter und Yoga Vidya-Gründer Sukadev Bretz unter dem Titel “Vertrauen entwickeln mit Sukadev” ( www.vimeo.com/ondemand/vertrauenlsukadev). Interessierte erlernen in sechs Seminarteilen Übungen und Ansätze aus verschiedenen Yogawegen, um zu mehr Selbstvertrauen zu gelangen, das Gute in anderen zu sehen, Halt in einer höheren Wirklichkeit zu finden und stärker der eigenen Intuition zu folgen. Dabei teilt Sukadev Bretz sein Erfahrungswissen, wie wir inmitten der aktuellen äußeren Widrigkeiten innerlich fest gegründet sein und aus diesem Grundvertrauen heraus umsichtig handeln können. Die Theorieteile werden durch eine Yogastunde und ein separat anzuforderndes Handout abgerundet.

Wie eng unser körperliches und geistiges Wohlbefinden mit einer ausgewogenen Ernährung verbunden sind, wird uns spätestens bewusst, wenn unsere Verdauung streikt und sich depressive Verstimmungen anbahnen. In der sechs-teiligen Reihe “Köstlich Kochen ayurvedisch-vegan” ( www.vimeo.com/ondemand/ayurvedalvegan) führen der Ayurvedaarzt Dr. Devendra Prasad Mishra sowie die Heilpraktikerin und Ernährungsfachfrau Julia Lang (Yoga Vidya e. V.) ganz praxisnah anhand live zubereiteter Speisen vor, wie eine typgerechte und vegan-ayurvedische Ernährung das persönliche Wohlbefinden auf allen Ebenen steigern kann. Gemixt mit einer guten Portion Theorie, lernen Interessierte, wie sie kleine Gerichte, Desserts, vegane Varianten vertrauter Speisen und Alternativen zu Fleisch und Käse schnell und alltagstauglich zubereiten. So wird der Herbst zu einer erlebnis- und genussreichen Zeit, fachlich versiert begleitet durch Expert*innen der indischen Kochkunst. Die Rezepte können unter e-learning@yoga-vidya.de angefordert werden. Dr. Devendra bietet zudem auch Online-Konsultationen an, die unter ayurveda@yoga-vidya.de gebucht werden können.

Dies ist erst der Anfang, denn das Angebot auf Vimeo wird laufend ausgebaut.

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, spirituelles Wachstum und gesundheitliches Wohlbefinden mit Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt am Main gegründet. Als Yoga-Seminaranbieter mit rund 280 in den Seminarzentren aktiv tätigen Vereinsmitgliedern haben Interessenten die Auswahl aus jährlich über 2.900 Seminaren und 300 Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 20.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute.

