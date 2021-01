Mit Druck voran. Druckluft Maydt expandiert

Druckluft aus einer Hand!

Druckluft Maydt ist auch in schwierigen Zeiten auf Wachstumskurs. Seit 1. Januar 2021 gibt es jetzt auch eine neue Niederlassung in Fürth.

Unbestritten ist 2020 ein Jahr, das in die Geschichte eingehen wird. Aber auch in die Unternehmensgeschichte von Druckluft Maydt und dies glücklicherweise im positiven Sinne. Die entscheidende Herausforderung für die Führung eines Unternehmens ist es, gesundes Wachstum sicherzustellen. Und dies ist Druckluft Maydt im Jahr 2020 in Folge eindrucksvoll gelungen.

Im Hause Maydt waren und sind die Weichen auf Expansion gestellt. Am 01.01.2021 wurde die neue Niederlassung in Fürth-Poppenreuth (Nähe IKEA) in Betrieb genommen. Neben der Zentrale in Herzogenaurach ist dies nun der 2. Standort.

“Mit Büro, Lager, Werkstatt und Versand werden dort alle Bereiche, für eine noch bessere Versorgung und Betreuung unserer Kunden, abgedeckt. Unser Ziel ist es, als eigenständige Marke, rund um die Anforderungen der Druckluft, Unternehmen und Institutionen zukunftsorientierte Lösungen anzubieten getreu unserem Motto: Ihr Servicepartner mit Systemkompetenz! Wir freuen uns sehr, 2020 ist erneut ein sehr gelungenes Jahr für uns.” so Jürgen Maydt, Geschäftsführer und Inhaber von Druckluft Maydt GmbH.

Durch die Herstellerunabhängigkeit können Unternehmen immer maßgeschneiderte Lösungen für die Druckluftgewinnung angeboten werden. Ein enormer Vorteil in Hinblick auf Kosteneffizienz und optimierte Lösungen. Alles aus einer Hand! Weiterhin steht im Hause Maydt die Planung von Neuanlagen immer im Fokus der Nachhaltigkeit.

Zu den Kunden zählen Unternehmen, wie z.B. die Andechser Molkerei, Butter Back in Fürth, die Brauerei Heller, Kreiselmeyer in Nürnberg Kornburg, “Die grünen Engel” und die UNI Klinik in Erlangen.

Prozessoptimierung und Einführung neuer Produkte wie auch die Projektierung neuer Anlagen wird immer unter Einschluss aller Blickwinkel vorgenommen. Hier gehören auch die staatlichen Förderprogramme dazu. So informiert Druckluft Maydt auch immer über die Chancen und Möglichkeiten bei Förderprogrammen und hilft bei der Beantragung.

Für 2021 sind schon einige Projekte in der Planung, so dass Jürgen Maydt davon ausgeht, wieder ein sehr gutes Geschäftsjahr erzielen zu können. Auch in Sachen Mitarbeiterentwicklung setzt Jürgen Maydt auf Nachhaltigkeit. Neue Mitarbeiter wurden eingestellt und es werden noch Mitarbeiter für den Innendienst und für den Bereich Service und Wartung gesucht.

Wir nehmen Ihnen den Druck rund um die Planung und Installation Ihrer Druckluftanlage. Viele Jahre Know-how im Bereich Druckluft und Kompressoren befähigen uns alle Leistungen rund um die Drucklufttechnik anzubieten. Von der Planung über die Installation bis hin zur Abnahme erhalten Sie Alles aus einer Hand. Dies gibt Ihnen Planungssicherheit, entlastet Sie von unnötigen Aufgaben und spart Ihnen bares Geld.

Kontakt

Druckluft Maydt GmbH

Jürgen Maydt

Jägerweg 21

91074 Herzogenaurach

09132 / 83 68 93 8

info@druckluft-maydt.de

https://www.druckluft-maydt.de

