Mit 6 Powerfragen zur erfolgreichen Mitarbeiterführung

Chefs seien in der Regel nicht gut darin, Fragen zu stellen. Doch genau diese Fähigkeit mache Chefs zu guten Chefs und wer darüber hinaus noch die richtigen Fragen stelle, gelte als Top Leader. Patrick Freudiger, Gewinner der Auszeichnung “Schweizer CIO des Jahres” 2016, der selbst als CIO, Gründer, Geschäftsführer und Verwaltungsrat tätig war, hat 6 wirkungsvolle Powerfragen zusammengestellt, mit denen Führungskräfte ihre Mitarbeitenden motivieren und den Fokus auf Wesentliches richten können.

Zu Beginn sei es wichtig, sich in den Mitarbeitenden hineinzuversetzen wie Patrick Freudiger erläutert: “Was wollen Mitarbeitende von ihrem Chef? Im Wesentlichen drei Dinge: Klarheit über Vision und Strategie des Unternehmens, Wertschätzung für die geleistete Arbeit und Entwicklungsperspektiven.” Die ersten beiden Fragen: ,In welche Richtung geht das Unternehmen?” und ,In welche Richtung gehst du?” dienen zur Überprüfung, ob das Unternehmen bzw. der Vorgesetzte und der Mitarbeitende “am gleichen Strang ziehen” und ob der Mitarbeitende die Aufgabenstellung und Prioritätensetzung seiner Tätigkeiten verstanden habe. “Aus dem Ergebnis der beiden Fragen ergibt sich ein Alignment bzw. eine Übereinstimmung der Vorstellungen, in welche Richtung sich das Unternehmen bzw. Ihre Mitarbeitenden bewegen”, so Freudiger. Bevor Powerfrage Nr. 3 gestellt werden sollte, gelte für die Führungskraft sich bewusst zu machen, dass der Mitarbeitende gute Arbeit leiste. “Signalisieren Sie ihm im Vorfeld, dass Sie ihm etwas zutrauen und er ist motiviert, sich selbst anzuerkennen”, ergänzt Freudiger. Mit der Frage ,Was denkst du, machst du gut bei deiner Arbeit?” werde der Mitarbeitende auch in die Eigenverantwortung genommen und aufgefordert, sich selbst zu reflektieren. Diese Frage lasse sich ebenfalls exzellent nutzen, um Lob und Anerkennung auszudrücken.

Mit der vierten Powerfrage: ,Welche Vorschläge zur Verbesserung würdest du dir selbst geben, wenn du dein eigener Coach wärst?” lasse sich das Verbesserungspotenzial der Mitarbeitenden ansprechen. Hierzu führt der Experte für Führung an: “Hören Sie ihm aufmerksam zu. Sie erfahren, wie er seine Ressourcen einsetzt und wie es um seine Haltung gegenüber Selbstreflexion und seiner Bereitschaft zur Veränderung steht.” Die fünfte Frage, Wie kann ich dich unterstützen?” schließe den Kreis zu den ersten beiden und ziele auf den Handlungsplan ab. Diese fordere den Mitarbeitenden dazu auf, sich ein konkretes Bild und einen Zielerreichungsplan zu machen. Die abschließende Frage ,Welche Vorschläge gibst du mir, ein besserer Chef zu sein?” stelle die Qualität der Chef-Mitarbeiter-Beziehung ins Zentrum. “Wenn Sie als Chef, Ihren Mitarbeiter um Vorschläge bitten zeigen Sie ihm, dass Sie ihm vertrauen und wertschätzen. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, die Aussagen zu kommentieren oder zu diskutieren”, empfiehlt Patrick Freudiger.

Die 6 Powerfragen helfen dabei Klarheit, Anerkennung und Unterstützung in die Chef-Mitarbeiter-Beziehung zu bringen. Abschließend rät Freudiger: “Stellen Sie die Fragen immer wieder in der gleichen Reihenfolge alle 2-3 Monate in kurz gehaltenen Gesprächen. Werden Sie sich bewusst, dass das Durchlaufen dieser 6 Fragen ein kontinuierlicher, wiederkehrender Prozess ist, der erstaunliche Ergebnisse zu Tage fördert. Sie werden bemerken, dass die Zusammenarbeit effektiver wird und eine gute Stimmung in Ihrem Team zur Folge hat.”

Führungsaufgaben werden komplexer und verändern sich stetig. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung der Führungsqualität für den Erfolg einer Organisation zu. Deshalb unterstützt Patrick Freudiger Führungskräfte und Management-Teams in ihrer Entwicklung zu Exzellenz. Er nutzt dabei bewährte Tools und Methoden, wie etwa das Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching und das Scaled Agile Framework (SAFe). Über 20 Jahre Erfahrung und branchenübergreifende Expertise aus seinen ehemaligen Tätigkeiten als CIO, Gründer, Geschäftsführer und Verwaltungsrat, machen Patrick Freudiger zu einem ausgewiesenen Experten in Sachen Führungskräfte- und Organisationsentwicklung.

