Mineralwasser in Deutschland: Hoher Stellenwert für die gesamte Gesellschaft

Welt-Apfelwein-Tag am 3. Juni: "Sende Dein Prost in die Welt!" - mit hessischem Ebbelwei, britischem Cider, spanischem Sidra oder slowenischem Jabolčnik Heusenstamm, 28. Mai 2020 - Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen - das gilt auch für den Welt-Apfelwein-Tag, der am 3. Juni rund um den Globus gefeiert wird. Apfelwein ist in zahlreichen Ländern Kult und Kulturgut, in Deutschland, Frankreich und Spanien ebenso wie beispielsweise in Finnland und Slowenien,...