Michele Neuland im Aufsichtsrat der Ben Schulz & Consultants AG

Ben Schulz & Consultants AG begrüßen Michele Neuland als neues Mitglied im Aufsichtsrat

Ben Schulz, Carmen Halstenberg, Achim Halstenberg, Daniele Gianella und Susanne Wagner freuen sich, mit Michele Neuland den Aufsichtsrat der Ben Schulz & Consultants AG um ein weiteres Mitglied zu ergänzen.

Gerade in der heutigen Zeit, die von Veränderung geprägt ist, habe Entwicklung einen hohen Stellenwert. Das weiß auch Michele Neuland. Ihr Ziel ist es, Menschen und Organisationen bei ihrer Entwicklung erfolgreich zu begleiten. Was sie in ihrer Arbeit besonders glücklich macht? “Wenn Menschen und Organisationen durch meine Arbeit Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln, Wissen erlangen und Perspektiven erweitern, mit denen sie ihren Weg weiter meistern können – ganz ohne meine Hilfe”, erklärt Neuland, die selbst ein Trainingsinstitut aufbaute, als Geschäftsführerin arbeitete und einen Verlag leitete.

“Egal ob Organisationen eine neue HR Strategie implementieren möchten, ob es um Innovationsprozesse, Coaching, Strategieberatung, Führungskräfteentwicklung oder Blended Learning Konzepte geht – ich begleite Menschen und Organisationen innovativ und kreativ, neugierig und hinterfragend und jederzeit unterstützend und herausfordernd”, so Neuland über ihre Arbeit.

“Michele ist für den Posten als Aufsichtsrat von der Ben Schulz & Consultants AG genau die Richtige! Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit”, so Ben Schulz, Geschäftsführer der Ben Schulz & Consultants AG, dem Consultingunternehmen für Executive Sparring, Weiterbildung und Prozesssicherung.

Nähere Informationen und Kontakt zur Ben Schulz & Consultants AG finden Sie unter: www.benschulz-consultants.com.

Wir von der Ben Schulz & Consultants AG mit Sitz in Deutschland und der Schweiz entwickeln für Sie Strategien für eine gesicherte Unternehmenszukunft und sorgen für nachhaltige Weiterentwicklung, die etwas bewegt.

Abgesehen von den üblichen Standards im Consulting und der Weiterbildung sind wir u. a. tätig in den Bereichen: Executive Sparring, Prozesssicherung, Interim-Management, Begleitung & Beratung von Betriebsratsgremien sowie Marken- und Kommunikationsstrategie. Dabei greifen wir auf einen Pool von mehr als 30 Experten aus der Weiterbildung für die operative Umsetzung zurück. Die Prozessabsicherung in Projekten wird durch unsere Kommunikations- und Medienagentur gewährleistet, die eine Umsetzungsmaschinerie für u. a. interne Maßnahmen, Digital-Produkte, Tools und Innovationen ist.

