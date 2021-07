Meta Health Watch – Das weltweit erste Frühwarnsystem gegen Herzinfarkte und Schlaganfälle

Die Meta Health Watch ist deutlich mehr als nur eine Uhr. Sie ist ein autarkes

Frühwarnsystem für die gesundheitlichen Risiken Herzinfarkt & Schlaganfall.

Das Ziel von Meta Health Watch: Leben retten beziehungsweise den potenziellen

Patienten vor weitreichenden Folgen eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalles

schützen.

Mit ihrem angeschlossen Notfall-Versorgungssystem stellt die Meta Health Watch

sicher, dass der Betroffene medizinisch bedarfsgerecht versorgt werden kann, bevor

durch Herzinfarkt respektive Schlaganfall größere Folgeschäden entstehen.

Spezielle Sensoren, die über ein Trägergerät vergleichbar einer Armbanduhr mit der

Haut verbunden sind, messen gesundheitsspezifische Daten im Blut.

Lebensbedrohliche Abweichungen werden über eine Vorratsspeicherung mit

Toleranzkoppelung erkannt. Dieses aktuelle Datenpaket wird via

Satellitenverbindung in ein Rechenzentrum gesendet. Zeitgleich erfolgt die

Übermittlung der Standortkoordinaten des Meta Health Watch-Trägers.

So wird das kritische Zeitfenster ganz entscheidend verkürzt. Dadurch hat der Träger

einer Meta Health Watch beste Chancen, dass ihm in dieser bedrohlichen Situation

von Herzinfarkt oder Schlaganfall so schnell und wirksam geholfen werden kann,

dass er diese Attacke günstigstenfalls ohne bleibende Folgeschäden übersteht.

Die Meta Health Watch befindet sich aktuell in einem ausgereiften

Fertigstellungsprozess; Der nächste Entwicklungsschritt ist die Herstellung eines Prototyps.

Meta Health Watch Inc. mit Sitz in New York arbeitet diesbezüglich in Kooperation mit einem

weltweit renommierten Forschungsinstitut an der Entwicklung von energieeffizienten

Sensormodulen und Steuerschaltkreisen. Angestrebt wird die Zusammenarbeit mit

einem international namhaften Hersteller von OEM-Modulen.

Kontakt

Meta Health Watch

N. Ganibegovic

Erkrather Str. 365a

40231 Düsseldorf

0211-41 74 86 99

info@mhw-inc.com

http://www.mhw-inc.com

