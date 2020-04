Meine Politik-Die neue textstarke Ballade von Clara

Die neue Single von Clara heißt “Meine Politik” und erscheint am 17.04.2020 unter dem Label Clara Sound auf allen gängigen Downloadplattformen.

Obwohl Clara sich nicht als Künstlerin mit politischem Auftrag sieht, trägt dieses Lied die Botschaft “Gesicht und Herz zu zeigen” und spiegelt die Gedanken und Gefühle der Menschen in einer eher unruhigen und ungewissen Zeit. Ob Wahlen oder Krise, in Zeiten von parteipolitischem Umschwung und Corona ist es eine Herausforderung für jeden, bei sich und im inneren Frieden zu bleiben.

Ist das die Lösung für eine friedlichere Welt? Der Frieden in sich selbst? Nur eine naive Vorstellung oder der Weg in eine bessere Zukunft? Musik darf erzählen was die Herzen und Gemüter bewegt, darf Visionen schaffen oder einfach nur berühren.

Wer Clara lauscht und sich seinem inneren Frieden nähert, wird mit Sicherheit etwas finden, was ihn durch diese Zeit trägt.

Die Singer Songwriterin hat sich auf den Weg gemacht, ihre Gedanken und Gefühle so echt wie möglich in die Welt zu tragen, um Impulse zu geben, das eigene Leben genau unter die Lupe zu nehmen. Zu schauen ob man auf dem richtigen Weg ist.

Was auch immer “richtig” bedeutet.

Auf ihrem ersten Album “Jetzt” transportierte sie ihre Botschaften mit poppigen Sounds nach außen, mit ihrer neuen Single “Meine Politik” widmet sie sich dem Chanson, angelehnt an deutsche Liedermacherkunst.

Aufgenommen wurde der Song mit dem Produzenten Dieter Kirchenbauer in seinem Klangkonzept Studio in Bedburg, der auch die Regie zum gleichnamigen Musikvideo führte. Dieter Kirchenbauer produziert seit vielen Jahren den Soundtrack für “Let´s Dance” und ist selbst Musiker und Komponist.

Wer mehr über Clara wissen möchte, dem bietet sie als Bloggerin auf www.clara-werden.de einen Einblick in viele Bereiche ihres Daseins und ihrer Arbeit, auf ihrem YouTube Kanal “Kathrin Clara Jantke” oder in ihrem Podcast “Clara werden” bei Spotify oder ITunes.

Ihr Album “Jetzt” und weitere Veröffentlichungen sind als Download und Streaming auf allen gängigen Plattformen erhältlich.

Text und Musik: Kathrin Clara Jantke

Musikvideo zu “Meine Politik”: https://youtu.be/JzEe_DLLdiY

Spotify: https://open.spotify.com/artist/3i8gTQ2PNVhwXAlWBIEzMt?si=32kdSYSBTwC_cX_BjgwhWg

Weitere Infos bei www.clara.jetzt und bei Kathrin Clara Jantke auf Facebook

Pressekontakt und Ansprechpartner:

E-Mail: kontakt@clara.jetzt

Tel./Phone +49 (0)174 4044448

Artist Management & Label

Inhaber / Owner: Kathrin Clara Jantke Germany

Musikproduktion:

Kirchenbauer Klangkonzept – www.dieter-kirchenbauer.de

kontakt@dieter-kirchenbauer.de

Label: Clara Sound; Labelcode LC 85141:

(ISRC DEXF91800033)

Info- und Bildquelle: Clara Sound

