Mehr Struktur – und etwas Drama: Badewannen von Bette in mattschwarz

Badelemente in Schwarz wirken elegant und entfalten eine geradezu monolithische Wirkung. Die Badmarke Bette bietet daher ab sofort auch Badewannen ihres Portfolios, die den Namenszusatz Silhouette tragen und mit fest angeformter Schürze ausgestattet sind, in einer edlen mattschwarzen Variante an.

In der Mode, der Fotografie und der Architektur wird monochromes Schwarz gezielt als ästhetisches Stilmittel eingesetzt: Schwarz lässt Silhouetten und Strukturen deutlicher hervortreten und schafft Klarheit – mit einem Hauch von Drama. Das gilt auch in der Badarchitektur, wo immer mehr Badobjekte wie Armaturen, Waschtische oder WCs oder sogar ganze Bäder in mattschwarzen Oberflächen inszeniert werden – und jetzt auch Schürzen-Badewannen von Bette.

Unter dem Namenszusatz Silhouette fasst das Delbrücker Unternehmen freistehende, wandgebundene und Eck-Varianten der Badewannen-Kollektionen BetteLux und BetteStarlet zusammen. Mit ihren prägnanten Körpern aus glasiertem Titan-Stahl und den großen, makellosen Oberflächen ihrer Schürzen wirken diese Badewannen im Ensemble des Bades fast wie grafische Elemente. Die mattschwarze Oberfläche namens “ebony” treibt ihre Ausdruckskraft auf die Spitze – die Badewannen entfalten dadurch eine monolithische, ja fast mystische Präsenz.

Mattschwarz im Bad inszenieren

Schwarz gehört bekanntlich zu den Nicht-Farben, es ist die Abwesenheit von Licht. Das Auge kann jedoch nur erfassen, was Licht reflektiert. Im Prinzip bieten sich daher zwei Möglichkeiten an, eine mattschwarze Silhouette Badewanne in Szene zu setzen: entweder in einem dezenten Ton-in-Ton-Ensemble oder einem effektvollen Schwarz-Weiß Ambiente.

In einem schwarz gehaltenen Bad treten die einzelnen Elemente zugunsten der Raumarchitektur und klarer Strukturen in den Hintergrund, die mattschwarze Badewanne integriert sich in das Gesamtbild. Wird sie dagegen in einem weißen Badambiente in Szene gesetzt, verkehrt sich dieser Eindruck ins Gegenteil: Das Bad wird zur Bühne, die Badewanne zum Protagonisten.

Die Vorteile des glasierten Titan-Stahls kommen auch in Mattschwarz voll zur Geltung: Das robuste Material verzeiht kleine Unachtsamkeiten und auch mal eine brennende Kerze auf dem Wannenrand. Mit seiner glasharten und porenfreien Oberfläche bietet es Schmutz und Bakterien nahezu keinen Nährboden und lässt sich einfach sauber halten. Da die Glasur UV-beständig ist, ist auch sichergestellt, dass Eleganz und Brillanz der mattschwarzen Farbe im Laufe der Jahre ungetrübt erhalten bleiben.

Bette ist Spezialist für Badelemente aus einem besonderen Material und

Herstellungsprozess: Titanstahlplatten werden dabei unter hohem Druck verformt und mit einem dünnen, dem Glas verwandten Überzug veredelt – daher die Bezeichnung “glasierter Titanstahl”. Dieses Verbundmaterial ist für den Lebensraum Bad ideal – es ist hautfreundlich, hygienisch, langlebig und robust.

Das Familienunternehmen Bette wurde 1952 in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) gegründet und hat sich exklusiv auf diesen Fertigungsprozess spezialisiert, der eine fließende Formgebung der Produkte in höchster handwerklicher Präzision

ermöglicht. Am Produktions- und Verwaltungssitz sind rund 385 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer ist mit Thilo C. Pahl ein Vertreter der Eigentümerfamilie.

Das Sortiment umfasst Badewannen, Duschflächen, Duschwannen, Waschtische und Badmöbel “Made in Germany”: Unikate, die sich in Farbe und Abmessung variieren lassen und inspirierende Freiräume für die Innenarchitektur des Bades eröffnen. Die Bette-Fertigung verbindet Hightech-Produktion mit Manufakturarbeit, wo sie dem Kundennutzen dient. Mehr als die Hälfte der Produkte werden heute auf Kundenwunsch individualisiert. Über 600 verschiedene Wannen- und Waschtischmodelle werden in einer großen Auswahl an möglichen Oberflächen-farben angeboten.

Aus den natürlichen Rohstoffen Glas, Wasser und Stahl entstehen hochwertige, komplett recyclingfähige Produkte. Sie sind entsprechend der Enviromental Product Declaration (EPD) nach ISO 14025 und nach LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zertifiziert.

