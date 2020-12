Mega Schlager Feuerwerk Vol. 1 – das Debüt ist da

Eine neue Compilation Reihe ist geboren

Am 1.12.2020 erscheint die erste Hit-Compilation bekannter und aufstrebender Schlagerinterpreten. In dieser etwas seltsamen Zeit, in der die Künstler keine Auftritte haben und so ihre Lieder nicht den Fans live präsentieren können und umgekehrt die Fans ohne ihre Künstlerlieblinge auskommen müssen, haben die Interpreten mit ihren Produzenten zusammen diese Fan-CD entwickelt. “Wenn wir nicht zu den Fans kommen dürfen und die Fans nicht zu uns, so müssen wir diese Realität etwas austricksen” so die Berliner Sängerin Jacky P. gegenüber Sperbys Musikplantage. Deswegen wurde dieses Album erdacht, was sich an die vielen Fans dieser Künstler wendet, aber auch an alle anderen Schlagerfans in der Republik.

Produzent Gerd Lorenz sowie Promoter Oliver Scheppner schufen dieses Projekt, um in einer für Musiker und Fans gleichermaßen trostlosen Zeit, etwas Freude in die Ohren und Herzen der Schlagerliebhaber zu zaubern.

Alle 20 Künstler stellen bei diesem Schlager-Feuerwerk ihre aktuellsten Hits vor, und werden sicher jeden Schlagerfan begeistern.

Dieses Album ist als Download in allen gängigen Portalen käuflich. Aber für Liebhaber einer CD auch als solche in den gängigen Kaufportalen und im Musikeinzelhandel wie Saturn oder Media Markt zu kaufen.

Viele Künstler auf dem Sampler kommen aus Baden-Württemberg, wo der Starproduzent Gerd Lorenz mit seinem Tonstudio und seiner Plattenfirma zuhause ist. Eine der wenigen Ausnahmen bildet da die Berlinerin Jacky P. Die attraktive und sympathische Sängerin aus der Hauptstadt ist hier mit ihrem Hit “Mein Romeo” präsent. Diesen Song hat der italienische Volksmusikstar Graziano für Jacky geschrieben.

Trackliste:

1. De Lancaster – Du hast ihre Augen

2. Alena – Halt doch mal die Luft an

3. Hansy Vogt – Schlag auf Schlager

4. Sawa – Total verrückt nach Dir

5. Andy Schäfer – Wolke 7

6. Oliver Frank – Wie ein Blitz

7. Lorena – Alles nur weil ich Dich liebe

8. Myke van Hyke – Königin

9. Stefan Laier – Wenn du gehst

10.Brillant – Komm mit nach Kroatien

11. Rabbits – Sommernacht am Meer

12. Albert & Andrea – Geh doch am Glück nicht vorbei

13. Lou Hoffner – Sternenstaub

14. Robin Kaiser – Im Labyrinth der Liebe

15. Bellissa – Sie nennt es Liebe

16. Capt`n Knallermann – Der Himmel hat kein Bier

17. Marcella Carin – Schokolade zum Frühstück

18. Jacky P. – Mein Romeo

19. Sascha Then – Vergiss mich doch

20. Michael Gierk – Im Himmel sehn wir uns wieder

Megaschlager Feuerwerk Vol. 1 (20 Titel)

Veröffentlichungs-Datum: 1. Dezember 2020

Label: TSL-Records; Labelcode: LC 50440

Vertrieb: Vengamusic

Info- und Bildquelle: RAST Management

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de