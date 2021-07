Macht das Leben noch würziger: Simply V begeistert mit neuem Hirtengenuss

Ganz neu gibt es von Simply V jetzt den Hirtengenuss, eine mild-würzige Weißkäse-Alternative, die keine Wünsche offenlässt. Gemacht mit Mandeln überzeugt er mit seiner angenehm bröckeligen, löchrigen Struktur und kann in ganz unterschiedlichen Gerichten verwendet werden: Der Simply V Hirtengenuss schmeckt kalt ebenso lecker wie warm – als bereichernde Zutat im Salat oder als würziges Extra im Trendgericht Baked Feta Pasta. Mit dem neuen Hirtengenuss bietet Simply V nun für viele beliebte Käse-Kategorien eine leckere Alternative – wer Wert auf pflanzlichen Genuss legt, braucht also nicht auf leckeren Käsegeschmack zu verzichten. Die Verpackung des neuen Simply V Hirtengenuss überzeugt ebenfalls. Ihr frisches, mediterran anmutendes Design macht schon am Kühlregal Appetit auf den Inhalt – und besteht auch aus sechs Mal weniger Kunststoff als die des Hauptwettbewerbers.

Käse-Alternativen haben ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft gefunden.

Für viele gehören sie mittlerweile ganz selbstverständlich in den Kühlschrank, so dass sich ihr Absatz im letzten Jahr verdoppelt hat. Besonders beliebt ist Simply V. Die Marke hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Käse-Alternativen von immer mehr Menschen gekauft werden. Verwender von Simply V – und nicht nur sie – wünschten sich bereits seit längerem eine überzeugende Weißkäse-Alternative, um Salate und Gemüse, aber auch Pasta und Kartoffeln rein pflanzlich verfeinern und genießen zu können. Simply V hat diesen Wunsch nur zu gern erfüllt – in der gewohnt hohen Qualität der Marke. Kein Wunder also, dass der Simply V Hirtengenuss bereits Endverbraucher in der Marktforschung komplett überzeugt hat.

Der Simply V Hirtengenuss ist ab August 2021 im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 150 g-Packung liegt bei EUR 2,99.

.

