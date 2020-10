M-Files kürt Gewinner der Partner Awards 2020

M-Files feiert auf der Global Partner Conference 2020 die Leistungen und Innovationen des Channels und informiert über Markttrends, Weiterentwicklung und Zukunftspläne.

Ratingen, 14.10.2020 – M-Files, führender Anbieter für intelligentes Informationsmanagement, hat fünf Partner aus dem weltweiten M-Files-Partner-Ökosystem für Spitzenleistungen ausgezeichnet.

Die Preisträger, die auf der jährlichen M-Files Global Partner Conference – in diesem Jahr am 6. und 7. Oktober virtuell ausgetragen – vorgestellt wurden, wurden für ihre herausragenden Erfolge im Channel-Programm sowie für besondere Innovationen in der Vermarktung der M-Files-Technologie ausgezeichnet.

Die diesjährigen Preisträger sind:

– GeOne B.V., Global Partner of the Year

– MechSoft, EMEA Partner of the Year

– Marco Technologies LLC, North America Partner of the Year

– DocSmart Solutions, APAC Partner of the Year

– Br-iT Software, LATAM Partner of the Year

Die M-Files Global Partner Conference zelebriert Meilensteine in der Erfolgsgeschichte der Partner und bietet der Partner-Community die Möglichkeit, neue Kompetenzen zu entwickeln, die das eigene Wachstum und die Leistungsfähigkeit beflügeln. In diesem Jahr nahmen mehr als 219 Partnerunternehmen mit spezialisiertem Fachwissen in wichtigen Anwendungsfällen, besonderem Fokus auf Branchen oder Integration mit Drittsystemen aus 67 Ländern teil. Sie wurden umfassend zur Weiterentwicklung von M-Files informiert, tauschten Best Practices aus und nutzen die Gelegenheit, sich in der M-Files-Community weiter zu vernetzen.

“In einer Zeit von Umbrüchen bislang unbekannten Ausmaßes zeichnen unsere Partner Awards diejenigen Partner aus, die sich besonders dafür einsetzen, unsere gemeinsamen Kunden in der digitalen Transformation erfolgreich zu machen”, sagte Scott Erickson, Senior Vice President of Worldwide Channel Sales bei M-Files. “Angesichts einer neuen Realität, in der Unternehmen flexible Arbeitsumgebungen bereitstellen müssen, würdigen wir die innovative Art und Weise, wie unsere Partner die M-Files-Plattform nutzen, um Kunden bei der Zukunftssicherung ihres Unternehmens zu unterstützen. Sie tun das, indem sie ihnen einen nahtlosen Zugriff auf Dokumente und Informationen ermöglichen und dabei gleichzeitig das Risiko minimieren.”

Die jährliche Veranstaltung startete mit aktuellen Informationen zur M-Files-Strategie und der Marktdynamik. In der Keynote gaben Antti Nivala, Gründer und CEO von M-Files, und Tom Brigiotta, Chief Revenue Officer von M-Files, gemeinsam mit Erickson Einblicke in die Go-to-Market-Strategien, Business-Trends und Updates aus dem Ökosystem von M-Files. In einer separaten Session informierten die Product Leader über die neuesten Innovationen der führenden Plattform für intelligentes Informationsmanagement, darunter die jüngsten Verbesserungen und neue Features, den Ausbau der Nutzung von KI für mehr Transparenz und Automatisierung sowie der zukünftigen Produkt-Roadmap und -Vision. Darüber hinaus kommentierte Maria Carballosa, Chief Marketing Officer bei M-Files, aktuelle Markttrends und erläuterte, wie die Positionierung im Markt die Marktführerschaft von M-Files weiter ausbaut.

Der Partner Strickland Solutions schilderte, wie die KI-Technologien von M-Files, darunter Smart Metadata, Smart Classifier und Discovery, auf das Interesse der Kunden stoßen. Außerdem stellten die M-Files-Partner United Planet / Intrexx und Convergent den brandneuen M-Files-Intrexx-Konnektor vor, der es den Partnern ermöglicht, ihren Kunden eine individuelle und konfigurierbare moderne Weboberfläche für jeden M-Files-Vault zur Verfügung zu stellen. Die Konferenzteilnehmer erhielten Best Practices aus speziellen Session-Tracks, die sich mit Marketing, Entwicklung, Beratung und Kundenerfolg beschäftigten.

Zu den Sponsoren der virtuellen M-Files Global Partner Conference gehörten der Goldsponsor United Planet / Intrexx sowie die Bronzesponsoren Ezescan, Team, Adlib, Chronoscan, Strickland Solutions, Fujitsu und Hubshare.

Weitere Informationen zur Teilnahme am M-Files-Partnerprogramm finden Sie unter:

https://www.m-files.com/en/partners

Mehr Informationen zu den intelligenten Lösungen zum Informationsmanagement von M-Files:

http://bit.ly/m-files-informationsmanagement

M-Files bietet eine Softwareplattform der nächsten Generation für intelligentes Informationsmanagement. Sie verbessert die Performance von Unternehmen und Organisationen deutlich, indem sie den Menschen hilft, Informationen effektiver zu finden und zu nutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Enterprise-Content-Management-Systemen (ECM) oder anderen Content-Services-Plattformen vereinheitlicht M-Files Systeme, Daten und Inhalte in der gesamten Organisation, ohne bestehende Systeme und Prozesse zu stören oder eine Datenmigration zu erfordern. Unter Einsatz von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) bricht M-Files mit dem Intelligent Metadata Layer bestehende Informationssilos auf, indem es den Nutzern den Zugriff und die Nutzung von Informationen im gewünschten Kontext erlaubt. Dabei können sich die Informationen in beliebigen Systemen, Repositories oder anderen Datenquellen befinden, einschließlich Netzwerkordnern, SharePoint, File-Sharing-Diensten, ECM-Systemen, CRM-Systemen, ERP-Systemen und anderen Geschäftsanwendungen und Ablagen. Tausende von Organisationen in über 100 Ländern – wie beispielsweise NBC Universal, OMV, Rovio, SAS Institute und thyssenkrupp – nutzen M-Files für die Verwaltung ihrer Informationen und Prozesse. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

